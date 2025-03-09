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Как сварить суп за 20 минут — проверенные способы, которые работают

2:47
Еда

Блендеры, мультиварки, модные плиты — всё это придумано, чтобы экономить время на кухне, но супы, кажется, по-прежнему требуют долгого стояния у плиты. Можно ли ускорить процесс без потери вкуса? Да! Вот несколько хитростей, которые помогут сварить ароматный суп намного быстрее.

Суп с креветками
Фото: commons.wikimedia.org by BR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Суп с креветками

Готовим заготовки заранее

Заморозьте основу для супа. Обжарьте лук и морковь, остудите, разложите по пакетам с застёжкой зип-лок и уберите в морозильник. Такая зажарка отлично подойдёт для множества супов — достаточно просто бросить её в бульон. Чтобы сделать вкус богаче, добавьте сладкий перец, сельдерей, фенхель или помидоры.

Заранее сварите и заморозьте бульон. Концентрированный мясной или овощной бульон можно готовить впрок. Чтобы он получился насыщенным, лучше использовать говяжью ногу или свиную рульку. Варите не менее 2 часов на слабом огне, процедите, остудите и уберите в морозильник. Когда понадобится суп, просто разбавьте бульон водой.

Экономия времени на мясе и овощах

Готовьте мясо заранее. Если вечером у вас есть время, поставьте на плиту мясо, пока занимаетесь другими делами. На следующий день его останется только нарезать и добавить в суп.

Используйте фарш вместо цельного мяса. Фрикадельки варятся быстрее, чем куски говядины. Готовый фарш можно обжарить прямо в кастрюле и залить водой — получится сытный суп за 15 минут.

Замороженные и консервированные овощи — ваш союзник. Свежие овощи не всегда доступны, а качественная заморозка сохраняет максимум пользы. Можно купить готовые смеси для борща, зеленых щей или рассольника. Летом стоит заготовить овощи самостоятельно — например, замариновать щавель или сделать борщевую заправку в банках.

Дополнительные лайфхаки для быстрого супа

  • Готовые смеси из бакалеи. В продаже есть сухие суповые заготовки с чечевицей, сушёными грибами или вермишелью — их достаточно залить кипятком.
  • Рыбный бульон — лучший способ сократить время готовки. Рыба варится намного быстрее мяса. Попробуйте финскую уху "Лохикейто" со сливками или лёгкий суп с судаком.
  • Консервы в супе — это нормально. Овощи в собственном соку, кукуруза, фасоль или рыбные консервы помогут приготовить суп за считаные минуты.

Эти хитрости позволят готовить супы быстро, вкусно и без лишних хлопот. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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