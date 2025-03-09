Это мясо богато белком и полезными жирами — пора вернуть его в рацион!

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Гусь — настоящий кулинарный драгоценный камень, который почему-то редко встречается на столах в Чехии. Хотя мясо этой птицы богато белком, ненасыщенными жирами, витаминами и минералами, его потребление в стране минимально — всего 300 граммов на человека в год. В результате большую часть гусиного мяса отправляют на экспорт, главным образом в Германию.

Фото: Own work by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гусь

Почему стоит есть гусей не только осенью?

Традиционно гусей в Чехии вспоминают 11 ноября, когда празднуют День святого Мартина, но это мясо заслуживает места в рационе круглый год. Гусиное мясо имеет уникальный состав, полезный для организма:

Полноценный белок — содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для мышц и иммунитета.

— содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для мышц и иммунитета. Полезные жиры — богато ненасыщенными жирными кислотами, включая олеиновую, снижающую уровень "плохого" холестерина.

— богато ненасыщенными жирными кислотами, включая олеиновую, снижающую уровень "плохого" холестерина. Витамины группы B — поддерживают нервную систему и обмен веществ.

— поддерживают нервную систему и обмен веществ. Минералы — железо, цинк и селен укрепляют иммунитет и защищают клетки от свободных радикалов.

— железо, цинк и селен укрепляют иммунитет и защищают клетки от свободных радикалов. Минимум антибиотиков и гормонов — гусей традиционно выращивают на свободном выгуле, что делает их мясо чище по сравнению с промышленной курятиной.

Питательная ценность гусиного мяса (на 100 г):

Белок — 19 г

— 19 г Жиры — 28 г (в основном полезные)

— 28 г (в основном полезные) Холестерин — 80 мг

— 80 мг Железо — 2,5 мг

— 2,5 мг Витамин B12 — 1,5 мкг (60% дневной нормы)

— 1,5 мкг (60% дневной нормы) Калорийность — 339 ккал

Как приготовить гуся? Лучшие способы

Гусиное мясо универсально и подходит для множества блюд. Вот несколько идей, которые помогут раскрыть его вкус:

Запечённый гусь с яблоками и майораном — сочное мясо с ароматными специями идеально подойдёт для праздничного ужина.

— сочное мясо с ароматными специями идеально подойдёт для праздничного ужина. Тушёный гусь с овощами — мягкое и насыщенное блюдо для холодных дней.

— мягкое и насыщенное блюдо для холодных дней. Гусиный бульон — питательный, согревающий суп, богатый полезными веществами.

— питательный, согревающий суп, богатый полезными веществами. Паштет из гусиной печени — нежная закуска, отлично сочетающаяся с хлебом и тостами.

— нежная закуска, отлично сочетающаяся с хлебом и тостами. Гусиные клецки — традиционное блюдо с сочной мясной начинкой.

Почему чехи едят так мало гуся?

Несмотря на все его преимущества, гусиное мясо не пользуется популярностью в Чехии. В отличие от Германии, где традиция его употребления сохранилась, у нас оно остаётся деликатесом, который едят лишь по праздникам. В результате большую часть мяса отправляют за границу, где его охотно покупают.

Гусь — это не только праздничное блюдо, но и полезный продукт, который стоит включить в ежедневное меню. Сочетая в себе вкус, пользу и кулинарную универсальность, он способен разнообразить рацион и принести организму массу пользы.

Уточнения

Гусятина — мясо гуся, темное мясо, как и мясо пернатой дичи, уток и голубей.

