Это мясо богато белком и полезными жирами — пора вернуть его в рацион!

Гусь — настоящий кулинарный драгоценный камень, который почему-то редко встречается на столах в Чехии. Хотя мясо этой птицы богато белком, ненасыщенными жирами, витаминами и минералами, его потребление в стране минимально — всего 300 граммов на человека в год. В результате большую часть гусиного мяса отправляют на экспорт, главным образом в Германию.
Традиционно гусей в Чехии вспоминают 11 ноября, когда празднуют День святого Мартина, но это мясо заслуживает места в рационе круглый год. Гусиное мясо имеет уникальный состав, полезный для организма:
Гусиное мясо универсально и подходит для множества блюд. Вот несколько идей, которые помогут раскрыть его вкус:
Несмотря на все его преимущества, гусиное мясо не пользуется популярностью в Чехии. В отличие от Германии, где традиция его употребления сохранилась, у нас оно остаётся деликатесом, который едят лишь по праздникам. В результате большую часть мяса отправляют за границу, где его охотно покупают.
Гусь — это не только праздничное блюдо, но и полезный продукт, который стоит включить в ежедневное меню. Сочетая в себе вкус, пользу и кулинарную универсальность, он способен разнообразить рацион и принести организму массу пользы.
Гусятина — мясо гуся, темное мясо, как и мясо пернатой дичи, уток и голубей.
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