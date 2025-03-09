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Это мясо богато белком и полезными жирами — пора вернуть его в рацион!

3:07
Еда

Гусь — настоящий кулинарный драгоценный камень, который почему-то редко встречается на столах в Чехии. Хотя мясо этой птицы богато белком, ненасыщенными жирами, витаминами и минералами, его потребление в стране минимально — всего 300 граммов на человека в год. В результате большую часть гусиного мяса отправляют на экспорт, главным образом в Германию.

Гусь
Фото: Own work by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гусь

Почему стоит есть гусей не только осенью?

Традиционно гусей в Чехии вспоминают 11 ноября, когда празднуют День святого Мартина, но это мясо заслуживает места в рационе круглый год. Гусиное мясо имеет уникальный состав, полезный для организма:

  • Полноценный белок — содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для мышц и иммунитета.
  • Полезные жиры — богато ненасыщенными жирными кислотами, включая олеиновую, снижающую уровень "плохого" холестерина.
  • Витамины группы B — поддерживают нервную систему и обмен веществ.
  • Минералы — железо, цинк и селен укрепляют иммунитет и защищают клетки от свободных радикалов.
  • Минимум антибиотиков и гормонов — гусей традиционно выращивают на свободном выгуле, что делает их мясо чище по сравнению с промышленной курятиной.

Питательная ценность гусиного мяса (на 100 г):

  • Белок — 19 г
  • Жиры — 28 г (в основном полезные)
  • Холестерин — 80 мг
  • Железо — 2,5 мг
  • Витамин B12 — 1,5 мкг (60% дневной нормы)
  • Калорийность — 339 ккал

Как приготовить гуся? Лучшие способы

Гусиное мясо универсально и подходит для множества блюд. Вот несколько идей, которые помогут раскрыть его вкус:

  • Запечённый гусь с яблоками и майораном — сочное мясо с ароматными специями идеально подойдёт для праздничного ужина.
  • Тушёный гусь с овощами — мягкое и насыщенное блюдо для холодных дней.
  • Гусиный бульон — питательный, согревающий суп, богатый полезными веществами.
  • Паштет из гусиной печени — нежная закуска, отлично сочетающаяся с хлебом и тостами.
  • Гусиные клецки — традиционное блюдо с сочной мясной начинкой.

Почему чехи едят так мало гуся?

Несмотря на все его преимущества, гусиное мясо не пользуется популярностью в Чехии. В отличие от Германии, где традиция его употребления сохранилась, у нас оно остаётся деликатесом, который едят лишь по праздникам. В результате большую часть мяса отправляют за границу, где его охотно покупают.

Гусь — это не только праздничное блюдо, но и полезный продукт, который стоит включить в ежедневное меню. Сочетая в себе вкус, пользу и кулинарную универсальность, он способен разнообразить рацион и принести организму массу пользы.

Уточнения

Гусятина — мясо гуся, темное мясо, как и мясо пернатой дичи, уток и голубей. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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