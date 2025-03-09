Секрет бабушкиного рецепта: творожное печенье тает во рту — вот что она добавляла

Творожное печенье — это восхитительный и лёгкий в приготовлении десерт, который порадует вас своим нежным вкусом. Для его создания вам понадобятся простые и доступные продукты, которые сделают выпечку особенно рассыпчатой и ароматной.
Ингредиенты:
Приготовление
Когда печенье будет готово, дайте ему остыть, а затем щедро посыпьте сахарной пудрой. Наслаждайтесь этим нежным и ароматным лакомством! Приятного аппетита!
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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