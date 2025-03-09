Секрет бабушкиного рецепта: творожное печенье тает во рту — вот что она добавляла

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожное печенье — это восхитительный и лёгкий в приготовлении десерт, который порадует вас своим нежным вкусом. Для его создания вам понадобятся простые и доступные продукты, которые сделают выпечку особенно рассыпчатой и ароматной.

Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печенье

Ингредиенты:

1 пачка мягкого творога

1 стакан муки

2 куриных яйца

100 г сахарной пудры

Щепотка соли

1 пакетик ванилина

1 столовая ложка молотой корицы

150 г мягкого сливочного масла

1 чайная ложка разрыхлителя

Приготовление

В глубокой миске смешайте все ингредиенты до получения однородного теста. Оно должно быть достаточно густым. Сформируйте небольшие шарики из теста и выложите их на застеленный пергаментом противень. Приплюсните каждый шарик, придавая ему плоскую форму. Выпекайте печенье при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Когда печенье будет готово, дайте ему остыть, а затем щедро посыпьте сахарной пудрой. Наслаждайтесь этим нежным и ароматным лакомством! Приятного аппетита!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

