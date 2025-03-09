Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальные цветовые сочетания в одежде, которые всегда выглядят стильно
Бывшая Канье Уэста заявила, что рэпер заставляет своих подруг разгуливать голыми
Место беззакония: в Боливии туристы могут посетить серебряный рудник
Кто представит Россию в танцах на льду на Олимпиаде-2026: тренер назвал главных кандидатов
Избавьтесь немедленно: вещи в доме, которые выдают отсутствие вкуса
Главная ошибка при приготовлении брокколи, которая лишает ее витаминов
Первый старт за год: Чикмарёва и Янченков пробуют силы после травмы
Эта сладость не вредит фигуре и приносит пользу — что стоит есть вместо конфет
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола

Секрет бабушкиного рецепта: творожное печенье тает во рту — вот что она добавляла

1:12
Еда

Творожное печенье — это восхитительный и лёгкий в приготовлении десерт, который порадует вас своим нежным вкусом. Для его создания вам понадобятся простые и доступные продукты, которые сделают выпечку особенно рассыпчатой и ароматной.

Печенье
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье

Ингредиенты:

  • 1 пачка мягкого творога
  • 1 стакан муки
  • 2 куриных яйца
  • 100 г сахарной пудры
  • Щепотка соли
  • 1 пакетик ванилина
  • 1 столовая ложка молотой корицы
  • 150 г мягкого сливочного масла
  • 1 чайная ложка разрыхлителя

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте все ингредиенты до получения однородного теста. Оно должно быть достаточно густым.
  2. Сформируйте небольшие шарики из теста и выложите их на застеленный пергаментом противень. Приплюсните каждый шарик, придавая ему плоскую форму.
  3. Выпекайте печенье при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Когда печенье будет готово, дайте ему остыть, а затем щедро посыпьте сахарной пудрой. Наслаждайтесь этим нежным и ароматным лакомством! Приятного аппетита!

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. 

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры Аудио 
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Шоу-бизнес
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым Аудио 
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Экономика и бизнес
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов Аудио 
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Последние материалы
Избавьтесь немедленно: вещи в доме, которые выдают отсутствие вкуса
Главная ошибка при приготовлении брокколи, которая лишает ее витаминов
Первый старт за год: Чикмарёва и Янченков пробуют силы после травмы
Эта сладость не вредит фигуре и приносит пользу — что стоит есть вместо конфет
Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола
Электрические мечты и дизельные реальности: что происходит на рынке автомобилей
Секреты успешного плодоношения жимолости: выбираем сорта-опылители
Фары встречных машин доводят до слёз? Простое решение прямо перед носом
Как добраться из России в Антарктиду и что здесь посмотреть
Научный взгляд на библейскую легенду: как Моисей мог пройти через Красное море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.