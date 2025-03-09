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Щепотка корицы в день: мощный источник железа, о котором вы не знали

4:24
Еда

Вы могли думать, что лучшие источники железа — это только красное мясо, бобы или чечевица. Но, возможно, пришло время пересмотреть свои представления. Диетолог Алекс Яньес утверждает, что корица тоже богата железом.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

По словам Яньеса, щепотка корицы в день может обеспечить организм большим количеством железа, чем горсть чечевицы. Хотя это утверждение может показаться неожиданным, давайте разберемся, насколько корица действительно богата железом.

Корица: мало по количеству, много пользы

Корица известна своими антиоксидантными, противовоспалительными и термогенными свойствами, но немногие знают, что она также является отличным источником железа.

Согласно Бразильской таблице состава продуктов питания (TACO) и Министерству сельского хозяйства США (USDA), 100 граммов порошка корицы содержат около 8,3 миллиграмма железа. Это может показаться небольшим количеством по сравнению с другими продуктами, но дело в концентрации. Даже небольшое количество корицы может заметно пополнить запасы железа в организме, сообщает бразильское издание Tudogostoso.

Сравнение с другими продуктами

Для наглядности сравним содержание железа в корице с другими продуктами:

  • Порошок корицы: 8,3 мг/100 г.
  • Вареная чечевица: 3,3 мг/100 г.
  • Сырой шпинат: 2,7 мг/100 г.
  • Приготовленные черные бобы: 1,5 мг/100 г.
  • Говядина на гриле: 2,4 мг/100 г.

Даже если вы не добавляете корицу в больших количествах, всего одна чайная ложка (2 грамма) может обеспечить около 0,16 миллиграмма железа. Это уже составляет небольшую суточную норму, особенно для тех, кто ищет альтернативу традиционным источникам железа.

Значение железа для организма

Железо — один из важнейших минералов, необходимых для нормального функционирования организма. Оно играет ключевую роль в выработке гемоглобина, белка, который транспортирует кислород в крови. Дефицит железа может привести к железодефицитной анемии, вызывающей усталость, слабость, бледность, выпадение волос и трудности с концентрацией внимания.

Рекомендуемая суточная норма потребления железа зависит от возраста и пола, но в среднем взрослым требуется около 8-18 миллиграммов в день. Женщинам детородного возраста необходимо больше железа из-за потерь крови во время менструаций.

Как включить корицу в рацион?

Чтобы повысить уровень железа в организме, можно использовать несколько стратегий:

  • Сочетайте с витамином C: цитрусовые, такие как апельсины, лимоны и ацерола, помогают улучшить усвоение железа. Попробуйте посыпать корицей ломтик папайи или банана.
  • Избегайте употребления чая и кофе во время еды: эти напитки содержат соединения, которые могут мешать усвоению железа. Если вы хотите насладиться чаем с корицей, лучше делать это между приемами пищи.
  • Добавляйте в завтрак: корица отлично подходит для овсянки, йогурта или каши.
  • Используйте в сладких и соленых блюдах: корица прекрасно сочетается не только с десертами, но и с пикантными блюдами, такими как запеченное мясо, курица или рагу.

Хотя корица и не заменяет другие основные источники железа, такие как красное мясо, бобовые и зеленые овощи, она выделяется высокой концентрацией железа в небольших количествах. Добавление щепотки корицы в день может стать простым и вкусным способом обогатить рацион этим важным минералом.


Кроме того, корица обладает и другими полезными свойствами: она является мощным антиоксидантом, помогает снизить воспаление и регулировать уровень сахара в крови. Таким образом, корица — это не только вкусный ингредиент, но и ценный помощник в поддержании здоровья и хорошего самочувствия.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae), корицей также называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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