Забудьте про диабет и стресс: ягоды годжи — секрет долголетия и спокойствия, о котором вы не знали

В последние годы суперпродукты стали очень популярными благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Они богаты питательными веществами и важны для здорового питания. В Испании мы можем наслаждаться множеством суперпродуктов, но есть и те, которые менее известны, но заслуживают внимания.
Один из таких суперпродуктов - ягоды годжи, также известные как тибетская вишня. Они популярны в традиционной медицине стран Восточной Азии, таких как Япония, Вьетнам и Корея, но в Испании пока не получили широкого распространения. Однако их полезные свойства становятся все более очевидными, и все больше людей начинают включать их в свой рацион.
Ягоды годжи содержат витамины А и С, антиоксиданты, минералы и железо. Они укрепляют иммунную систему благодаря высокому содержанию цинка и полезны для улучшения зрения. В них в шесть раз больше витамина С, чем в апельсинах, и столько же кальция, сколько в молоке. Калия в них в три раза больше, чем в бананах, пишет испанское издание Heraldo.
Польза ягод годжи для здоровья
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