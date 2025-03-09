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Забудьте про диабет и стресс: ягоды годжи — секрет долголетия и спокойствия, о котором вы не знали

2:31
Еда

В последние годы суперпродукты стали очень популярными благодаря своим многочисленным полезным свойствам. Они богаты питательными веществами и важны для здорового питания. В Испании мы можем наслаждаться множеством суперпродуктов, но есть и те, которые менее известны, но заслуживают внимания.

ягоды годжи
Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ягоды годжи

Один из таких суперпродуктов - ягоды годжи, также известные как тибетская вишня. Они популярны в традиционной медицине стран Восточной Азии, таких как Япония, Вьетнам и Корея, но в Испании пока не получили широкого распространения. Однако их полезные свойства становятся все более очевидными, и все больше людей начинают включать их в свой рацион.

Ягоды годжи содержат витамины А и С, антиоксиданты, минералы и железо. Они укрепляют иммунную систему благодаря высокому содержанию цинка и полезны для улучшения зрения. В них в шесть раз больше витамина С, чем в апельсинах, и столько же кальция, сколько в молоке. Калия в них в три раза больше, чем в бананах, пишет испанское издание Heraldo.

Польза ягод годжи для здоровья

  1. Снижение уровня сахара в крови: Ягоды годжи могут помочь регулировать уровень сахара в крови, что полезно для людей с диабетом или предрасположенностью к этому заболеванию. Они улучшают чувствительность к инсулину и снижают скачки сахара после еды.
  2. Антиоксидантная защита: Богатые антиоксидантами, такими как витамин С, витамин А, цинк и полифенолы, ягоды годжи защищают кожу и укрепляют иммунную систему.
  3. Улучшение зрения: Витамин А, лютеин и зеаксантин в ягодах годжи полезны для здоровья глаз. Эти антиоксиданты помогают предотвратить заболевания глаз и улучшить зрение.
  4. Контроль веса: Клетчатка и питательные вещества в ягодах годжи способствуют чувству сытости, что помогает контролировать аппетит и снижать потребление калорий.
  5. Поддержка сексуального здоровья: В некоторых культурах ягоды годжи традиционно используются как натуральный афродизиак.
  6. Снижение стресса и тревоги: Антиоксиданты и другие соединения в ягодах годжи оказывают успокаивающее действие на нервную систему, помогая снизить уровень стресса и беспокойства.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
 

Дереза́ обыкнове́нная или Дереза бербе́ров (лат. Lýcium bárbarum) — вид деревянистых растений рода Дереза (Lycium) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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