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Раскрыт секрет бабушкиного супа: куриные крылышки превратят обычный обед в праздник

1:06
Еда

Этот согревающий суп с приятным ароматом напомнит вам о домашнем уюте и заботливых руках бабушки. Мы подготовили для вас простой и вкусный рецепт, который обязательно понравится всей семье.

Суп с хлебом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с хлебом

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 500 г куриных крылышек
  • 1 луковица
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 крупная морковь
  • 1 кубик куриного бульона
  • 100 г риса
  • свежая петрушка по вкусу
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1,5 л кипятка

Приготовление:

  1. Посолите куриные крылышки по вкусу.
  2. В кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте курицу, лук, чеснок и кубик куриного бульона. Обжаривайте несколько минут.
  3. Влейте кипящую воду, добавьте рис и морковь. Посолите по вкусу и накройте крышкой.
  4. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте на среднем огне 20 минут.
  5. Готовый суп посыпьте свежей петрушкой и подавайте к столу.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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