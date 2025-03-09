Раскрыт секрет бабушкиного супа: куриные крылышки превратят обычный обед в праздник

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот согревающий суп с приятным ароматом напомнит вам о домашнем уюте и заботливых руках бабушки. Мы подготовили для вас простой и вкусный рецепт, который обязательно понравится всей семье.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп с хлебом

Ингредиенты (на 4 порции):

500 г куриных крылышек

1 луковица

4 зубчика чеснока

1 крупная морковь

1 кубик куриного бульона

100 г риса

свежая петрушка по вкусу

1 ст. л. растительного масла

1,5 л кипятка

Приготовление:

Посолите куриные крылышки по вкусу. В кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте курицу, лук, чеснок и кубик куриного бульона. Обжаривайте несколько минут. Влейте кипящую воду, добавьте рис и морковь. Посолите по вкусу и накройте крышкой. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте на среднем огне 20 минут. Готовый суп посыпьте свежей петрушкой и подавайте к столу.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

