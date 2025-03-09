Раскрыт секрет бабушкиного супа: куриные крылышки превратят обычный обед в праздник
1:06
Этот согревающий суп с приятным ароматом напомнит вам о домашнем уюте и заботливых руках бабушки. Мы подготовили для вас простой и вкусный рецепт, который обязательно понравится всей семье.
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с хлебом
Ингредиенты (на 4 порции):
- 500 г куриных крылышек
- 1 луковица
- 4 зубчика чеснока
- 1 крупная морковь
- 1 кубик куриного бульона
- 100 г риса
- свежая петрушка по вкусу
- 1 ст. л. растительного масла
- 1,5 л кипятка
Приготовление:
- Посолите куриные крылышки по вкусу.
- В кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте курицу, лук, чеснок и кубик куриного бульона. Обжаривайте несколько минут.
- Влейте кипящую воду, добавьте рис и морковь. Посолите по вкусу и накройте крышкой.
- Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте на среднем огне 20 минут.
- Готовый суп посыпьте свежей петрушкой и подавайте к столу.
Уточнения
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру