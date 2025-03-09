Никакой химии: эти 9 фруктов очистят организм от токсинов

Фрукты являются источником антиоксидантов, обеспечивая организм мощными питательными веществами с каждым кусочком. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, усиливающими воспаление и хроническими заболеваниями, и выводят их из организма. Употребление продуктов с антиоксидантами уменьшает воспаление и полезно для здоровья.
Тёмные фрукты, такие как ягоды, гранаты, красный виноград и сливы, содержат больше антиоксидантов.
К антиоксидантам относятся витамины А, С и Е, бета-каротин, лютеин, ликопин и селен.
Антоцианы — натуральные растительные пигменты, придающие фруктам пурпурный, синий или красный цвет, — являются признаком наличия антиоксидантов. Разнообразие фруктов обеспечивает организм разными питательными веществами и антиоксидантами.
Растительная диета защищает от хронических заболеваний, связанных с окислительным стрессом, таких как болезни сердца и рак, напоминает британское издание Today.
Антиоксидантные добавки не заменяют здоровое питание и не могут предотвратить рак или заболевания сердца.
Вот девять фруктов с высоким содержанием антиоксидантов:
Сок фиолетового винограда. Богатый антиоксидантами, 100% сок из винограда сорта Конкорд полезен для сердца и здоровья.
Гуава. Тропический фрукт с витамином С, клетчаткой и магнием поддерживает иммунитет и улучшает здоровье сердца.
Ягоды асаи. Богаты антоцианами и противовоспалительными соединениями, полезны для здоровья.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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