Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как перестать быть жертвой ночного террора вашей кошки
Не спешите пить витамин D: вот что говорят врачи о его нехватке
Планируете отпуск? Узнайте, как курс рубля влияет на цены
Не тратьте деньги на дорогие весенние украшения: создаём декор своими руками
ГОСТ обновили, а с ним и знаки — почему водителям нельзя игнорировать нововведения
Откройте секрет безупречной кожи: сочетание косметологии и правильного домашнего ухода
Погодный Армагеддон: лидеры РПЛ столкнутся с невидимым врагом в 19-м туре
Рассада без разочарований — как отобрать семена, чтобы не плакать весной
Юрия Лозу потряс случай мошенничества в Солнечногорске

Никакой химии: эти 9 фруктов очистят организм от токсинов

2:43
Еда

Фрукты являются источником антиоксидантов, обеспечивая организм мощными питательными веществами с каждым кусочком. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, усиливающими воспаление и хроническими заболеваниями, и выводят их из организма. Употребление продуктов с антиоксидантами уменьшает воспаление и полезно для здоровья.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

Тёмные фрукты, такие как ягоды, гранаты, красный виноград и сливы, содержат больше антиоксидантов.

К антиоксидантам относятся витамины А, С и Е, бета-каротин, лютеин, ликопин и селен.

Антоцианы — натуральные растительные пигменты, придающие фруктам пурпурный, синий или красный цвет, — являются признаком наличия антиоксидантов. Разнообразие фруктов обеспечивает организм разными питательными веществами и антиоксидантами.

Растительная диета защищает от хронических заболеваний, связанных с окислительным стрессом, таких как болезни сердца и рак, напоминает британское издание Today.

Антиоксидантные добавки не заменяют здоровое питание и не могут предотвратить рак или заболевания сердца.

Вот девять фруктов с высоким содержанием антиоксидантов:

  1. Вишня кислая. Кислая вишня содержит больше антиоксидантов, чем сладкая, и ее сложнее найти в свежем виде, но она доступна на фермерских рынках в сезон в начале лета.
  2. Ягоды. Ежевика, малина, клубника и черника — мощные антиоксиданты с фиолетовыми, красными и синими оттенками.
  3. Курага. Сушеные абрикосы содержат больше антиоксидантов, чем свежие фрукты.
  4. Чернослив. Сушеные сливы, помимо наличия в них антиоксидантов, богаты клетчаткой и могут помочь облегчить запор.
  5. Сушеные ягоды годжи. Маленькие красные ягоды растут на кустарниках в Средиземноморье и Азии. Они богаты витамином А и снижают артериальное давление и уровень сахара в крови.
  6. Гранат. Красный гранат богат антиоксидантами и антоцианами.

     

  7. Сок фиолетового винограда. Богатый антиоксидантами, 100% сок из винограда сорта Конкорд полезен для сердца и здоровья.

     

  8. Гуава. Тропический фрукт с витамином С, клетчаткой и магнием поддерживает иммунитет и улучшает здоровье сердца.

     

  9. Ягоды асаи. Богаты антоцианами и противовоспалительными соединениями, полезны для здоровья.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя
Красота и стиль
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя Аудио 
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
ГОСТ обновили, а с ним и знаки — почему водителям нельзя игнорировать нововведения
Откройте секрет безупречной кожи: сочетание косметологии и правильного домашнего ухода
Погодный Армагеддон: лидеры РПЛ столкнутся с невидимым врагом в 19-м туре
Рассада без разочарований — как отобрать семена, чтобы не плакать весной
Никакой химии: эти 9 фруктов очистят организм от токсинов
Юрия Лозу потряс случай мошенничества в Солнечногорске
Шансы семян на всходы — как у лотереи: но этот метод поможет выиграть
Думаете, едите полезное? Эти масла разрушают метаболизм и мешают худеть
Прививки для домашних кошек и собак: зачем они нужны, если животное не выходит из дома
Красная карточка за секунду: почему полузащитник "Зенита" так подставился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.