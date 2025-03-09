Никакой химии: эти 9 фруктов очистят организм от токсинов

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрукты являются источником антиоксидантов, обеспечивая организм мощными питательными веществами с каждым кусочком. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, усиливающими воспаление и хроническими заболеваниями, и выводят их из организма. Употребление продуктов с антиоксидантами уменьшает воспаление и полезно для здоровья.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

Тёмные фрукты, такие как ягоды, гранаты, красный виноград и сливы, содержат больше антиоксидантов.

К антиоксидантам относятся витамины А, С и Е, бета-каротин, лютеин, ликопин и селен.

Антоцианы — натуральные растительные пигменты, придающие фруктам пурпурный, синий или красный цвет, — являются признаком наличия антиоксидантов. Разнообразие фруктов обеспечивает организм разными питательными веществами и антиоксидантами.

Растительная диета защищает от хронических заболеваний, связанных с окислительным стрессом, таких как болезни сердца и рак, напоминает британское издание Today.

Антиоксидантные добавки не заменяют здоровое питание и не могут предотвратить рак или заболевания сердца.

Вот девять фруктов с высоким содержанием антиоксидантов:

Вишня кислая. Кислая вишня содержит больше антиоксидантов, чем сладкая, и ее сложнее найти в свежем виде, но она доступна на фермерских рынках в сезон в начале лета. Ягоды. Ежевика, малина, клубника и черника — мощные антиоксиданты с фиолетовыми, красными и синими оттенками. Курага. Сушеные абрикосы содержат больше антиоксидантов, чем свежие фрукты. Чернослив. Сушеные сливы, помимо наличия в них антиоксидантов, богаты клетчаткой и могут помочь облегчить запор. Сушеные ягоды годжи. Маленькие красные ягоды растут на кустарниках в Средиземноморье и Азии. Они богаты витамином А и снижают артериальное давление и уровень сахара в крови. Гранат. Красный гранат богат антиоксидантами и антоцианами. Сок фиолетового винограда. Богатый антиоксидантами, 100% сок из винограда сорта Конкорд полезен для сердца и здоровья. Гуава. Тропический фрукт с витамином С, клетчаткой и магнием поддерживает иммунитет и улучшает здоровье сердца. Ягоды асаи. Богаты антоцианами и противовоспалительными соединениями, полезны для здоровья.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

