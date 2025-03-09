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Забудьте о дискомфорте и газообразовании: 3 секрета приготовления фасоли, которые изменят всё

2:41
Еда

Рис и фасоль — неотъемлемая часть рациона многих. Однако для некоторых людей употребление фасоли может вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. В этой статье мы поделимся тремя практическими советами, которые помогут вам насладиться фасолью без нежелательных последствий.

Фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фасоль

Как есть фасоль без газообразования: 3 практических совета

Фасоль — это не только вкусный, но и полезный продукт, богатый белком, клетчаткой и углеводами. Однако многие сталкиваются с проблемой газообразования после её употребления. Вот несколько способов минимизировать этот эффект:

1. Замачивание фасоли - ключевой шаг, который не только ускоряет процесс приготовления, но и помогает снизить газообразование. Во время замачивания фасоль впитывает воду, благодаря чему олигосахариды (углеводы, вызывающие брожение и газообразование) удаляются, уверяет бразильское издание Tudogostoso. Для этого:

  • Поместите фасоль в большую миску и залейте водой так, чтобы она полностью покрывала фасоль.
  • Меняйте воду каждые 1-2 часа в течение 6-12 часов.
  • Слейте воду и тщательно промойте фасоль перед приготовлением.

Этот метод предотвращает сохранение олигосахаридов, что значительно снижает вероятность газообразования.

2. Добавление определённых специй в процессе приготовления может помочь уменьшить газообразование. Вот несколько специй, которые стоит попробовать:

  • Тмин: известен своими пищеварительными свойствами и помогает уменьшить количество газов.
  • Лавровый лист: придаёт блюду особый вкус и способствует пищеварению.
  • Имбирь: обладает ветрогонными свойствами, помогая выводить газы из кишечника.

Вы можете добавить эти специи в воду для варки или приготовить чай с ними и выпить после еды. Это обеспечит желаемый эффект без изменения вкуса блюда.

3. Ещё один важный совет — не добавляйте в фасоль переработанное мясо, такое как бекон, колбаса или вяленое мясо. Эти продукты содержат нитраты и консерванты, которые раздражают кишечник и могут вызвать воспаление. Вместо этого выбирайте более полезные альтернативы, такие как чеснок и лук. Они придадут блюду насыщенный вкус без нежелательных побочных эффектов.

Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться фасолью, не беспокоясь о газообразовании. Приятного аппетита!

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός — поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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