Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звёзды, которые не подведут: древняя астрономия и секреты, которые должны были бы знать все путешественники
Утренние концерты кошек: почему они не дают вам поспать и что с этим делать
Вишню будете раздавать даже соседям: весенняя обрезка, которая гарантирует рекордный урожай
Этот сад не нуждается в поливе: какие растения помогут вам сэкономить время и воду
Будильник против смартфона: почему олдскул снова в моде
Готовимся к ремонту: как снять старые обои без разводов и грязи
Рай на земле: это место называют карибским чудом – вот почему
Карина Каспарянц в слезах радости — как её семья встретила малышку
Секретный лайфхак кондитеров: вот как сделать пастилу, которая никого не оставит равнодушным

Лень крутить роллы? Просто запеките — никто не заметит подвоха

1:33
Еда

Всё, что завирусилось в TikTok, быстро разлетается по миру. Очередной гастрономический тренд — ленивые запечённые роллы, которые можно сделать за 15 минут. Готовить их проще, чем классические роллы, а по вкусу они не уступают ресторанным.

Роллы
Фото: flickr.com by Стив Снодграсс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Роллы

Чем ленивые роллы отличаются от обычных

Это даже не роллы, а скорее суши: начинка не заворачивается в нори, а выкладывается сверху. Одни пользователи в восторге от простоты рецепта, другие уверены, что проще заказать готовые. Но если вы любите эксперименты, стоит попробовать этот вариант!

Как приготовить запечённые роллы дома

  1. Готовим основу. Отварите рис для суши или обычный, добавьте немного рисового уксуса для вкуса. Выложите его в форму для запекания или сразу на лист нори.
  2. Делаем начинку. Нарежьте крабовые палочки или красную рыбу, добавьте творожный сыр и майонез, перемешайте.
  3. Запекаем. Разложите начинку поверх риса и отправьте в духовку при 180 °С на 10-15 минут.
  4. Финальный штрих. Готовые роллы полейте соусом унаги или терияки, посыпьте кунжутом и зелёным луком.

При желании можно добавить креветки, икру тобико или огурец.

Блюдо получается сытным, ароматным и максимально простым в приготовлении. Попробуйте — и, возможно, заказывать роллы больше не захочется!

Уточнения

Ро́ллы — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет Аудио 
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
Шоу-бизнес
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Сводка с фронта: Зеленский втихаря извинился перед Трампом, Сырский заявил, что побеждает корейцев и русских Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Последние материалы
Готовимся к ремонту: как снять старые обои без разводов и грязи
Рай на земле: это место называют карибским чудом – вот почему
Карина Каспарянц в слезах радости — как её семья встретила малышку
Секретный лайфхак кондитеров: вот как сделать пастилу, которая никого не оставит равнодушным
Лень крутить роллы? Просто запеките — никто не заметит подвоха
Феррарка и гуманист: в жизни Лукреции Борджа была большая любовь
Хотели ехать на машине, но передумали — что отпугивает автотуристов
Как носить узкие джинсы в эпоху оверсайз? Смотрим на Кейт Мосс и учимся
Сводка с фронта: Зеленский втихаря извинился перед Трампом, Сырский заявил, что побеждает корейцев и русских
Вершинная гниль — томатная драма, но у нас есть сценарий спасения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.