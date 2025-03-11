Лень крутить роллы? Просто запеките — никто не заметит подвоха

Всё, что завирусилось в TikTok, быстро разлетается по миру. Очередной гастрономический тренд — ленивые запечённые роллы, которые можно сделать за 15 минут. Готовить их проще, чем классические роллы, а по вкусу они не уступают ресторанным.
Это даже не роллы, а скорее суши: начинка не заворачивается в нори, а выкладывается сверху. Одни пользователи в восторге от простоты рецепта, другие уверены, что проще заказать готовые. Но если вы любите эксперименты, стоит попробовать этот вариант!
При желании можно добавить креветки, икру тобико или огурец.
Блюдо получается сытным, ароматным и максимально простым в приготовлении. Попробуйте — и, возможно, заказывать роллы больше не захочется!
Ро́ллы — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.
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