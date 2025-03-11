Лень крутить роллы? Просто запеките — никто не заметит подвоха

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Всё, что завирусилось в TikTok, быстро разлетается по миру. Очередной гастрономический тренд — ленивые запечённые роллы, которые можно сделать за 15 минут. Готовить их проще, чем классические роллы, а по вкусу они не уступают ресторанным.

Фото: flickr.com by Стив Снодграсс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роллы

Чем ленивые роллы отличаются от обычных

Это даже не роллы, а скорее суши: начинка не заворачивается в нори, а выкладывается сверху. Одни пользователи в восторге от простоты рецепта, другие уверены, что проще заказать готовые. Но если вы любите эксперименты, стоит попробовать этот вариант!

Как приготовить запечённые роллы дома

Готовим основу. Отварите рис для суши или обычный, добавьте немного рисового уксуса для вкуса. Выложите его в форму для запекания или сразу на лист нори. Делаем начинку. Нарежьте крабовые палочки или красную рыбу, добавьте творожный сыр и майонез, перемешайте. Запекаем. Разложите начинку поверх риса и отправьте в духовку при 180 °С на 10-15 минут. Финальный штрих. Готовые роллы полейте соусом унаги или терияки, посыпьте кунжутом и зелёным луком.

При желании можно добавить креветки, икру тобико или огурец.

Блюдо получается сытным, ароматным и максимально простым в приготовлении. Попробуйте — и, возможно, заказывать роллы больше не захочется!

Уточнения

Ро́ллы — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки в цилиндрическую форму с последующим разрезанием на дольки. Обычно роллы употребляют вместе с васаби, имбирём, макая в соевый соус.



