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Выбрасываете очистки? Напрасно: они могут превратиться в новые продукты

1:43
Еда

Обычно очистки, кочерыжки и сердцевины отправляются в мусорное ведро. Но оказывается, их можно использовать с умом! Некоторые овощные остатки даже способны превратиться в новый урожай — для этого нужно лишь немного терпения. Разбираем три способа безотходного использования продуктов.

чистка овощей
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
чистка овощей

1. Вырастить новый урожай прямо на подоконнике

Некоторые овощные обрезки могут дать вторую жизнь новым растениям. 

  • Кочерыжку салата замачивают в воде — вскоре появятся молодые листья.
  • Донца луковиц можно поставить в воду, и через несколько дней они дадут новые побеги.
  • Кочерыжку сельдерея держат в воде три дня, затем пересаживают в землю — и он растёт, как обычное растение.

А если у вас завалялась проросшая картошка, она отлично подойдёт для посадки в огороде!

2. Домашняя приправа из овощных обрезков

Кожура моркови, луковая шелуха, остатки зелени и стебли сельдерея — всё это можно высушить, измельчить и получить универсальную специю. По желанию можно добавить соль и любимые приправы. Такой ароматный порошок идеально подойдёт для супов, соусов и рагу.

3. Бульонная заготовка в морозилке

Не хотите тратить время на сушку? Собирайте овощные остатки в пакет и убирайте в морозильник. Когда накопится достаточное количество, просто сварите из них насыщенный овощной бульон, который станет отличной основой для супов.

Простые идеи помогут не только сэкономить, но и уменьшить количество пищевых отходов на кухне!

Уточнения

Овощечистка — специальный предмет кухонной утвари и домашнего обихода, предназначенный для очистки овощей и фруктов перед употреблением их в пищу. Использование овощечистки взамен кухонного ножа позволяет уменьшить объём бытовых отходов  и сохранить значительную часть питательных веществ. 

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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