Выбрасываете очистки? Напрасно: они могут превратиться в новые продукты

Обычно очистки, кочерыжки и сердцевины отправляются в мусорное ведро. Но оказывается, их можно использовать с умом! Некоторые овощные остатки даже способны превратиться в новый урожай — для этого нужно лишь немного терпения. Разбираем три способа безотходного использования продуктов.
Некоторые овощные обрезки могут дать вторую жизнь новым растениям.
А если у вас завалялась проросшая картошка, она отлично подойдёт для посадки в огороде!
Кожура моркови, луковая шелуха, остатки зелени и стебли сельдерея — всё это можно высушить, измельчить и получить универсальную специю. По желанию можно добавить соль и любимые приправы. Такой ароматный порошок идеально подойдёт для супов, соусов и рагу.
Не хотите тратить время на сушку? Собирайте овощные остатки в пакет и убирайте в морозильник. Когда накопится достаточное количество, просто сварите из них насыщенный овощной бульон, который станет отличной основой для супов.
Простые идеи помогут не только сэкономить, но и уменьшить количество пищевых отходов на кухне!
Овощечистка — специальный предмет кухонной утвари и домашнего обихода, предназначенный для очистки овощей и фруктов перед употреблением их в пищу. Использование овощечистки взамен кухонного ножа позволяет уменьшить объём бытовых отходов и сохранить значительную часть питательных веществ.
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