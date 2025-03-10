Этот рецепт заставит вас купить яблоки даже если вы их не любите

Хотите порадовать близких изысканным, но простым десертом? Карамелизированные яблоки — это не только потрясающий вкус, но и красивый вид, который украсит любой стол. Готовится блюдо быстро, а ингредиенты найдутся на любой кухне.
Для приготовления понадобятся:
Яблоки тщательно промойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Чтобы они не потемнели, сбрызните их лимонным соком.
Растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте сахар и помешивайте, пока он полностью не растворится и не приобретёт золотистый цвет.
Аккуратно выложите яблоки в горячую карамель, чтобы каждая долька покрылась сладкой массой. Готовьте 5-7 минут, переворачивая их для равномерного карамелизирования. Можно добавить корицу для аромата.
Готовый десерт переложите на тарелку и дайте немного остыть. Он прекрасно сочетается с блинами, вафлями, мороженым или подаётся как самостоятельное лакомство.
Караме́ль — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром.
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