Этот рецепт заставит вас купить яблоки даже если вы их не любите

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите порадовать близких изысканным, но простым десертом? Карамелизированные яблоки — это не только потрясающий вкус, но и красивый вид, который украсит любой стол. Готовится блюдо быстро, а ингредиенты найдутся на любой кухне.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблоки

Что понадобится

Для приготовления понадобятся:

3 крупных яблока;

100 г сахара;

50 г сливочного масла;

немного лимонного сока;

щепотка корицы (по желанию).

Подготовка фруктов

Яблоки тщательно промойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Чтобы они не потемнели, сбрызните их лимонным соком.

Готовим карамель

Растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте сахар и помешивайте, пока он полностью не растворится и не приобретёт золотистый цвет.

Секрет идеальной карамелизации

Аккуратно выложите яблоки в горячую карамель, чтобы каждая долька покрылась сладкой массой. Готовьте 5-7 минут, переворачивая их для равномерного карамелизирования. Можно добавить корицу для аромата.

Подача и варианты использования

Готовый десерт переложите на тарелку и дайте немного остыть. Он прекрасно сочетается с блинами, вафлями, мороженым или подаётся как самостоятельное лакомство.

Уточнения

Караме́ль — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром.



