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Этот рецепт заставит вас купить яблоки даже если вы их не любите

1:22
Еда

Хотите порадовать близких изысканным, но простым десертом? Карамелизированные яблоки — это не только потрясающий вкус, но и красивый вид, который украсит любой стол. Готовится блюдо быстро, а ингредиенты найдутся на любой кухне.

Яблоки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблоки

Что понадобится

Для приготовления понадобятся:

  • 3 крупных яблока;
  • 100 г сахара;
  • 50 г сливочного масла;
  • немного лимонного сока;
  • щепотка корицы (по желанию).

Подготовка фруктов

Яблоки тщательно промойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Чтобы они не потемнели, сбрызните их лимонным соком.

Готовим карамель

Растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте сахар и помешивайте, пока он полностью не растворится и не приобретёт золотистый цвет.

Секрет идеальной карамелизации

Аккуратно выложите яблоки в горячую карамель, чтобы каждая долька покрылась сладкой массой. Готовьте 5-7 минут, переворачивая их для равномерного карамелизирования. Можно добавить корицу для аромата.

Подача и варианты использования

Готовый десерт переложите на тарелку и дайте немного остыть. Он прекрасно сочетается с блинами, вафлями, мороженым или подаётся как самостоятельное лакомство.

Уточнения

Караме́ль — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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