Привычка, которая кажется безобидной, но мешает вашему телу сжигать жир ночью

Многие предпочитают выпить стакан кефира перед сном, считая его полезным. Однако современные диетологи предупреждают, что эта привычка может быть вредной.
Диетолог Наталья Зубарева отмечает, что хотя кисломолочные продукты полезны, их употребление вечером, особенно при желании похудеть, нежелательно. Несмотря на низкий гликемический индекс, они обладают высоким инсулиновым индексом. Это приводит к резкому выбросу инсулина, замедляя сжигание жира, нарушая ночную регенерацию организма и способствуя накоплению жировых отложений. Кроме того, это может вызвать задержку жидкости в тканях, что приводит к отекам по утрам.
Повышение уровня инсулина вечером может привести к увеличению уровня кортизола — гормона стресса. Это нарушает выработку мелатонина, ухудшая качество сна и вызывая трудности с засыпанием. Хронически высокий уровень кортизола может привести к головным болям, проблемам с пищеварением, повышенному давлению, раздражительности и неврозам.
Ночью обмен веществ замедляется, и переваривание молочного белка (казеина) становится сложнее. Это может вызвать ощущение тяжести и усталости утром. Многие готовые йогурты и творожные продукты содержат скрытые сахара, способствующие набору веса и ухудшению обмена веществ.
Употребление кисломолочных продуктов непосредственно перед сном может снизить ферментативную активность ЖКТ, вызывая изжогу, вздутие и отрыжку. Поэтому лучше выбирать другие источники белка и клетчатки перед сном, оставляя кисломолочные продукты для первой половины дня, чтобы извлечь максимальную пользу и не навредить обмену веществ.
Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия.
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