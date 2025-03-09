Эти постные котлеты исчезают быстрее мясных — гости не поверят, что внутри гречка

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти постные котлеты из гречки и шампиньонов получаются такими аппетитными, что даже любители мяса будут приятно удивлены. Благодаря грибам и ароматным специям котлетки обретают вкус и текстуру, близкую к классическим мясным, а готовятся быстро и очень просто. Отлично подойдут как на каждый день, так и для особого ужина.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты

Гречка — 100 г

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 1-2 шт.

Морковь — 1 шт.

Растительное масло — несколько ст. л.

Крахмал — 1 ч. л.

Манная крупа — 1 ч. л.

Панировочные сухари — 3-4 ст. л.

Соль, молотый перец — по вкусу

Как приготовить постные котлеты из гречки и грибов

Готовим гречку

Хорошо промойте крупу и отварите до готовности.

Остудите и измельчите гречку в блендере до однородности.

Готовим овощную начинку

Грибы нарежьте ломтиками, лук — полукольцами или мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке.

Разогрейте на сковороде растительное масло, слегка обжарьте лук и морковь.

Добавьте грибы и жарьте ещё около 5-7 минут, помешивая.

Формируем фарш

Обжаренные овощи с грибами измельчите в блендере, соедините с гречкой.

Добавьте манную крупу, крахмал, соль и молотый перец по вкусу, тщательно перемешайте. Можно использовать дополнительные специи по вашему выбору.

Жарим котлеты

Смочите руки водой, слепите небольшие котлеты и обваляйте каждую в панировочных сухарях.

Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими с любимым гарниром или свежими овощами. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

