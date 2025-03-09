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Эти постные котлеты исчезают быстрее мясных — гости не поверят, что внутри гречка

2:00
Еда

Эти постные котлеты из гречки и шампиньонов получаются такими аппетитными, что даже любители мяса будут приятно удивлены. Благодаря грибам и ароматным специям котлетки обретают вкус и текстуру, близкую к классическим мясным, а готовятся быстро и очень просто. Отлично подойдут как на каждый день, так и для особого ужина.

Котлеты
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты

  • Гречка — 100 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук репчатый — 1-2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Растительное масло — несколько ст. л.
  • Крахмал — 1 ч. л.
  • Манная крупа — 1 ч. л.
  • Панировочные сухари — 3-4 ст. л.
  • Соль, молотый перец — по вкусу

Как приготовить постные котлеты из гречки и грибов

Готовим гречку

  • Хорошо промойте крупу и отварите до готовности.
  • Остудите и измельчите гречку в блендере до однородности.

Готовим овощную начинку

  • Грибы нарежьте ломтиками, лук — полукольцами или мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке.
  • Разогрейте на сковороде растительное масло, слегка обжарьте лук и морковь.
  • Добавьте грибы и жарьте ещё около 5-7 минут, помешивая.

Формируем фарш

  • Обжаренные овощи с грибами измельчите в блендере, соедините с гречкой.
  • Добавьте манную крупу, крахмал, соль и молотый перец по вкусу, тщательно перемешайте. Можно использовать дополнительные специи по вашему выбору.

Жарим котлеты

  • Смочите руки водой, слепите небольшие котлеты и обваляйте каждую в панировочных сухарях.
  • Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими с любимым гарниром или свежими овощами. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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