Эти постные котлеты исчезают быстрее мясных — гости не поверят, что внутри гречка

Эти постные котлеты из гречки и шампиньонов получаются такими аппетитными, что даже любители мяса будут приятно удивлены. Благодаря грибам и ароматным специям котлетки обретают вкус и текстуру, близкую к классическим мясным, а готовятся быстро и очень просто. Отлично подойдут как на каждый день, так и для особого ужина.
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты
Ингредиенты
Гречка — 100 г
Шампиньоны — 200 г
Лук репчатый — 1-2 шт.
Морковь — 1 шт.
Растительное масло — несколько ст. л.
Крахмал — 1 ч. л.
Манная крупа — 1 ч. л.
Панировочные сухари — 3-4 ст. л.
Соль, молотый перец — по вкусу
Как приготовить постные котлеты из гречки и грибов
Готовим гречку
Хорошо промойте крупу и отварите до готовности.
Остудите и измельчите гречку в блендере до однородности.
Готовим овощную начинку
Грибы нарежьте ломтиками, лук — полукольцами или мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке.
Разогрейте на сковороде растительное масло, слегка обжарьте лук и морковь.
Добавьте грибы и жарьте ещё около 5-7 минут, помешивая.
Формируем фарш
Обжаренные овощи с грибами измельчите в блендере, соедините с гречкой.
Добавьте манную крупу, крахмал, соль и молотый перец по вкусу, тщательно перемешайте. Можно использовать дополнительные специи по вашему выбору.
Жарим котлеты
Смочите руки водой, слепите небольшие котлеты и обваляйте каждую в панировочных сухарях.
Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте горячими с любимым гарниром или свежими овощами. Приятного аппетита!
Уточнения
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.