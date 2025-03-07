Вкуснее десерта и в 10 раз полезнее: готовим идеальную овсянку

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

​Овсяные хлопья — это не только вкусный завтрак, но и ценный источник питательных веществ, способствующий укреплению здоровья. Однако важно правильно сочетать их с другими продуктами, чтобы извлечь максимальную пользу.​

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Овсянка в чашке

Как сделать овсянку максимально полезной?

Приготовление овсяной каши на полужирном молоке, простокваше или йогурте обеспечивает организм необходимыми белками без излишков жира. Если предпочитаете растительные альтернативы, выбирайте обогащённые кальцием, витаминами B2 и B12, без добавления сахара и искусственных добавок растительные напитки.

Добавки для обогащения овсянки

Для повышения питательной ценности овсянки рекомендуется добавлять орехи или свежие фрукты. Однако следует избегать добавления соли, подсластителей и сахара, чтобы сохранить пользу блюда.

Осторожно с готовыми овсяными продуктами

Многие батончики и выпечка из овсяных хлопьев содержат большое количество добавленного сахара и насыщенных жиров, что снижает их полезность. Поэтому предпочтительно готовить овсяные блюда самостоятельно, контролируя состав и качество ингредиентов.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).



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