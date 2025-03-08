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Этот вечерний ритуал сделает ваш сон крепким — без магии, только горячие напитки

2:21
Еда

После долгого дня все, о чем мечтает большинство из нас — это спокойный и качественный сон. Связь между диетой и сном сложная, но исследования показывают, что некоторые горячие напитки могут значительно улучшить качество ночного отдыха.

Чай
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

Теплое молоко или какао

Одно из старых советов, передаваемых из поколения в поколение, заключается в том, чтобы перед сном выпить стакан теплого молока или какао. Эти напитки не просто согревают, но и обладают успокаивающим эффектом благодаря смеси пептидов, которые помогают снизить уровень стресса и способствуют лучшему сну.

Исследования 2021 года, опубликованные в Journal of Agricultural and Food Chemistry, подтверждают, что такие напитки могут играть важную роль в ночном ритуале, делая засыпание более легким.

"Стакан теплого молока или какао может быть успокаивающим и расслабляющим элементом вашего вечернего ритуала", — рассказывает доктор Линия Патель, диетолог и исследователь из Università degli Studi di Milano в Италии.

Ромашковый чай: как лучше использовать

Ромашковый чай часто ассоциируется с вечерним расслаблением благодаря своим седативным свойствам. Однако, по словам доктора Патель, для максимального эффекта ромашковое масло лучше добавлять в горячую ванну, а не пить.

Капли масла ромашки в воде могут помочь вам расслабиться без риска прерывания сна, вызванного необходимостью просыпаться и посещать туалет.

Влияние алкоголя на сон

Хотя алкоголь может помогать засыпать, его воздействие на качество сна далеко от идеала. Исследования показали, что избыточное потребление алкоголя нарушает фазы быстрого сна (REM), даже если кажется, что алкоголь помогает быстрее заснуть.

Это особенно заметно у женщин, как показало исследование Мичиганского университета: женщины спали почти на 20 минут меньше после употребления алкоголя, чем в трезвом состоянии.

Также, в связи с высоким содержанием ультра-обработанных продуктов (UPFs) в рационе, было установлено, что они повышают риск бессонницы, что подтверждается выводами, опубликованными в журнале Nutrients.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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