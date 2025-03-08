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Готовлю майонез только по этому рецепту — магазинный даже рядом не стоял

1:33
Еда

Один раз попробовав домашний майонез, вы больше не захотите покупать его в магазине. Этот соус получается невероятно нежным, без лишних добавок и усилителей вкуса. А главное — готовится за считанные минуты!

Домашний майонез
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний майонез

Что понадобится для приготовления?

  • Молоко — 150 мл
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Нерафинированное подсолнечное масло — 150 мл
  • Оливковое масло — 150 мл
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить домашний майонез?

  1. Подготовьте ингредиенты. Достаньте все продукты из холодильника заранее — они должны быть комнатной температуры.
  2. Взбейте молоко. В глубокой ёмкости взбейте молоко блендером, постепенно добавляя масло тонкой струйкой.
  3. Добавьте специи. Введите горчицу, лимонный сок, соль и перец, продолжая взбивать до загустения.
  4. Готово! Переложите майонез в баночку и уберите в холодильник.

Полезные советы:

  • Если хотите более густую консистенцию, используйте меньше масла.
  • Для пикантного вкуса можно добавить щепотку сахара или немного чеснока.
  • Храните домашний майонез в холодильнике не более 5 дней.

Этот майонез подходит для салатов, бутербродов, закусок и горячих блюд. Идеально сочетается с мясом, рыбой и овощами!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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