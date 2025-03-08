Готовлю майонез только по этому рецепту — магазинный даже рядом не стоял

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Один раз попробовав домашний майонез, вы больше не захотите покупать его в магазине. Этот соус получается невероятно нежным, без лишних добавок и усилителей вкуса. А главное — готовится за считанные минуты!

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний майонез

Что понадобится для приготовления?

Молоко — 150 мл

— 150 мл Горчица — 1 ст. л.

— 1 ст. л. Лимонный сок — 1 ст. л.

— 1 ст. л. Нерафинированное подсолнечное масло — 150 мл

— 150 мл Оливковое масло — 150 мл

— 150 мл Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как приготовить домашний майонез?

Подготовьте ингредиенты. Достаньте все продукты из холодильника заранее — они должны быть комнатной температуры. Взбейте молоко. В глубокой ёмкости взбейте молоко блендером, постепенно добавляя масло тонкой струйкой. Добавьте специи. Введите горчицу, лимонный сок, соль и перец, продолжая взбивать до загустения. Готово! Переложите майонез в баночку и уберите в холодильник.

Полезные советы:

Если хотите более густую консистенцию, используйте меньше масла.

Для пикантного вкуса можно добавить щепотку сахара или немного чеснока.

Храните домашний майонез в холодильнике не более 5 дней.

Этот майонез подходит для салатов, бутербродов, закусок и горячих блюд. Идеально сочетается с мясом, рыбой и овощами!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

