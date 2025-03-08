Готовлю майонез только по этому рецепту — магазинный даже рядом не стоял

Один раз попробовав домашний майонез, вы больше не захотите покупать его в магазине. Этот соус получается невероятно нежным, без лишних добавок и усилителей вкуса. А главное — готовится за считанные минуты!
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашний майонез
Что понадобится для приготовления?
Молоко — 150 мл
Горчица — 1 ст. л.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Нерафинированное подсолнечное масло — 150 мл
Оливковое масло — 150 мл
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Как приготовить домашний майонез?
Подготовьте ингредиенты. Достаньте все продукты из холодильника заранее — они должны быть комнатной температуры.
Взбейте молоко. В глубокой ёмкости взбейте молоко блендером, постепенно добавляя масло тонкой струйкой.
Добавьте специи. Введите горчицу, лимонный сок, соль и перец, продолжая взбивать до загустения.
Готово! Переложите майонез в баночку и уберите в холодильник.
Полезные советы:
Если хотите более густую консистенцию, используйте меньше масла.
Для пикантного вкуса можно добавить щепотку сахара или немного чеснока.
Храните домашний майонез в холодильнике не более 5 дней.
Этот майонез подходит для салатов, бутербродов, закусок и горячих блюд. Идеально сочетается с мясом, рыбой и овощами!
Уточнения
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.