Как сделать топлёное молоко дома — простой способ повторить вкус детства

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Топлёное молоко — это не просто напиток, а настоящая гастрономическая традиция, которая веками согревала русские избы. Сегодня этот рецепт можно повторить дома, даже без русской печи. Процесс его приготовления напоминает алхимию: обычное молоко превращается в густой, ароматный эликсир с карамельными нотками.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко

Как правильно приготовить топлёное молоко

1. Выбираем основу

Для идеального топлёного молока нужно свежее, жирное молоко. Лучше всего подойдёт фермерский вариант, но качественное магазинное тоже подойдёт.

2. Подготовка к томлению

Молоко нагревают в кастрюле на медленном огне, доводя до первых пузырьков. Важно не дать ему закипеть!

Затем его переливают в керамический горшок или чугунную ёмкость — эти материалы помогают добиться равномерного нагрева.

3. Томление в духовке

Духовку разогревают до 80-90°C, чтобы температура соответствовала парному молоку.

Ёмкость оставляют в духовке без крышки — так из молока испаряется лишняя влага.

Через 3 часа оно приобретёт лёгкий кремовый оттенок, а через 5 часов — насыщенный янтарный цвет и нежный ореховый аромат.

Финальные штрихи

На поверхности образуется румяная плёнка — гурманы считают её особым деликатесом.

Готовый напиток остужают естественным образом и хранят в холодильнике.

Объём уменьшится примерно на треть, но насыщенный вкус это компенсирует.

Как сделать вкус ещё интереснее

Добавьте каплю мёда для мягкой сладости.

Щепотка ванили придаст молоку изысканный аромат.

Можно попробовать немного корицы или мускатного ореха для согревающего эффекта.

Такое молоко можно пить как самостоятельный напиток или использовать в выпечке, кашах и даже кофе.

Уточнения

Топлёное молоко́ (томлёное молоко́) — молочный продукт, который производится из цельного молока путём его кипячения и последующего длительного равномерного прогревания.

