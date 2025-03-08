Как сделать топлёное молоко дома — простой способ повторить вкус детства

Топлёное молоко — это не просто напиток, а настоящая гастрономическая традиция, которая веками согревала русские избы. Сегодня этот рецепт можно повторить дома, даже без русской печи. Процесс его приготовления напоминает алхимию: обычное молоко превращается в густой, ароматный эликсир с карамельными нотками.
1. Выбираем основу
Для идеального топлёного молока нужно свежее, жирное молоко. Лучше всего подойдёт фермерский вариант, но качественное магазинное тоже подойдёт.
2. Подготовка к томлению
3. Томление в духовке
Такое молоко можно пить как самостоятельный напиток или использовать в выпечке, кашах и даже кофе.
Топлёное молоко́ (томлёное молоко́) — молочный продукт, который производится из цельного молока путём его кипячения и последующего длительного равномерного прогревания.
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