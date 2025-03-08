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Картошка и копчёная курица — сочетание, от которого невозможно оторваться

1:59
Еда

Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, сытное и при этом не тратить много времени. Копчёная куриная грудка придаёт блюду насыщенный вкус, картофель делает его питательным, а солёные огурцы добавляют пикантности. Подойдёт как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина.

Картофельный салат
Фото: openverse.org by Banjo Brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный салат

Что понадобится для приготовления?

На 2 порции вам понадобятся:

  • Копчёная куриная грудка — 200 г
  • Картофель — 2 шт. (240 г)
  • Солёные огурцы — 2 шт. (60 г)
  • Куриные яйца — 2 шт. (120 г)
  • Майонез — 2 ст. л. (50 г)
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Свежая зелень — для подачи

Пошаговый рецепт:

Подготовьте ингредиенты.

Отварите картофель и яйца до готовности, затем остудите.

Очистите картофель и яйца от кожуры и скорлупы.

Нарежьте все ингредиенты небольшими кубиками.

Смешайте ингредиенты.

В глубокой миске соедините копчёную курицу, картофель, яйца и огурцы.

Добавьте соль и перец по вкусу.

Заправьте салат.

Влейте майонез и тщательно перемешайте.

По желанию можно использовать йогуртовую заправку с зеленью вместо майонеза.

Подача.

Переложите салат в красивое блюдо, украсьте свежей зеленью.

Небольшие советы:

  • Если хотите сделать салат менее калорийным, используйте натуральный йогурт вместо майонеза.
  • Для остроты можно добавить немного горчицы или чеснока.
  • Салат станет ещё интереснее, если добавить свежий огурец или немного тёртого сыра.

Этот салат прост в приготовлении, но его вкус точно покорит вас с первого раза!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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