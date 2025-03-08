Картошка и копчёная курица — сочетание, от которого невозможно оторваться

Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, сытное и при этом не тратить много времени. Копчёная куриная грудка придаёт блюду насыщенный вкус, картофель делает его питательным, а солёные огурцы добавляют пикантности. Подойдёт как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина.
На 2 порции вам понадобятся:
Подготовьте ингредиенты.
Отварите картофель и яйца до готовности, затем остудите.
Очистите картофель и яйца от кожуры и скорлупы.
Нарежьте все ингредиенты небольшими кубиками.
Смешайте ингредиенты.
В глубокой миске соедините копчёную курицу, картофель, яйца и огурцы.
Добавьте соль и перец по вкусу.
Заправьте салат.
Влейте майонез и тщательно перемешайте.
По желанию можно использовать йогуртовую заправку с зеленью вместо майонеза.
Подача.
Переложите салат в красивое блюдо, украсьте свежей зеленью.
Этот салат прост в приготовлении, но его вкус точно покорит вас с первого раза!
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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