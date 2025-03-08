Картошка и копчёная курица — сочетание, от которого невозможно оторваться

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное, сытное и при этом не тратить много времени. Копчёная куриная грудка придаёт блюду насыщенный вкус, картофель делает его питательным, а солёные огурцы добавляют пикантности. Подойдёт как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина.

Фото: openverse.org by Banjo Brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельный салат

Что понадобится для приготовления?

На 2 порции вам понадобятся:

Копчёная куриная грудка — 200 г

— 200 г Картофель — 2 шт. (240 г)

— 2 шт. (240 г) Солёные огурцы — 2 шт. (60 г)

— 2 шт. (60 г) Куриные яйца — 2 шт. (120 г)

— 2 шт. (120 г) Майонез — 2 ст. л. (50 г)

— 2 ст. л. (50 г) Соль, чёрный перец — по вкусу

— по вкусу Свежая зелень — для подачи

Пошаговый рецепт:

Подготовьте ингредиенты.

Отварите картофель и яйца до готовности, затем остудите.

Очистите картофель и яйца от кожуры и скорлупы.

Нарежьте все ингредиенты небольшими кубиками.

Смешайте ингредиенты.

В глубокой миске соедините копчёную курицу, картофель, яйца и огурцы.

Добавьте соль и перец по вкусу.

Заправьте салат.

Влейте майонез и тщательно перемешайте.

По желанию можно использовать йогуртовую заправку с зеленью вместо майонеза.

Подача.

Переложите салат в красивое блюдо, украсьте свежей зеленью.

Небольшие советы:

Если хотите сделать салат менее калорийным, используйте натуральный йогурт вместо майонеза.

Для остроты можно добавить немного горчицы или чеснока.

Салат станет ещё интереснее, если добавить свежий огурец или немного тёртого сыра.

Этот салат прост в приготовлении, но его вкус точно покорит вас с первого раза!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

