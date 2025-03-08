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Этот маринад делает куриные бёдра непревзойдёнными — попробуйте сами

2:30
Еда

Куриные бёдра, запечённые с яблоками, — это простое, но невероятно вкусное блюдо. Оно сочетает в себе нежность мяса, лёгкую кислинку фруктов и аромат специй. Всё, что нужно — немного терпения и правильный маринад.

Куриный окорочок
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриный окорочок

Что понадобится для приготовления?

На 3 порции вам понадобятся:

  • Куриные бёдра — 3 шт. (510 г)
  • Яблоко — 1 шт. (150 г)
  • Репчатый лук — 0,5 шт. (40 г)
  • Растительное масло — для жарки
  • Мёд — 1 ст. л. (28 г)
  • Горчица — 0,5 ст. л. (12,5 г)
  • Соевый соус — 1 ст. л. (15 г)
  • Чеснок — 1 зубчик (5 г)
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовьте ингредиенты. Разморозьте куриные бёдра, если нужно, промойте их и обсушите. Овощи и яблоки вымойте, очистите лук и чеснок.
  2. Сделайте маринад. Измельчите чеснок, смешайте его с горчицей, соевым соусом, солью и перцем.
  3. Замаринуйте курицу. Переложите бёдра в маринад, тщательно перемешайте и оставьте на 1 час.
  4. Обжарьте лук. Нарежьте его полукольцами и обжарьте в растительном масле до мягкости (4-5 минут).
  5. Подготовьте форму. Выложите в неё обжаренный лук. Яблоко нарежьте дольками, удалите сердцевину и разложите его среди лука.
  6. Добавьте курицу. Выложите бёдра сверху, смешайте мёд с остатками маринада и смажьте курицу кисточкой.
  7. Запекайте. Разогрейте духовку до 180 °С и отправьте блюдо на 50 минут. Во время готовки 2-3 раза смазывайте бёдра оставшимся маринадом.
  8. Подача. Выложите бёдра на тарелки, добавьте сверху лук и яблоки, полейте соусом из формы. В качестве гарнира отлично подойдёт картофельное пюре.

Аромат, перед которым невозможно устоять

Эти куриные бёдра получаются сочными, а яблоки добавляют им особую нежность. Пикантный маринад делает блюдо ещё интереснее. Этот рецепт наверняка станет вашим фаворитом!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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