Пирог-суфле: восхитительно воздушный десерт из шоколада и яиц

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог напоминает шоколадное суфле: он тает во рту, оставаясь влажным и насыщенным. Цитрусовые нотки делают его вкус ещё ярче, а отсутствие муки делает структуру особенно лёгкой. Такой десерт идеально подойдёт для особых случаев или просто чтобы побаловать себя чем-то особенным.

Фото: commons.wikimedia.org by Lee Khatchadourian-Reese, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколадный пирог

Ингредиенты (на 6 порций):

270 г горького шоколада

90 г сливочного масла

8 яиц

3 ст. л. сахарной пудры (75 г)

1 апельсин (цедра)

1 ст. л. апельсинового ликёра (17 г)

Для украшения:

Сахарная пудра

Свежие ягоды

Полоски апельсиновой цедры

Как приготовить:

1. Подготовка

Достаньте все продукты из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Подготовьте форму для выпечки, блендер и кастрюли для водяной бани.

2. Растапливаем шоколад

Разломайте шоколад, поместите в небольшую кастрюльку и поставьте её в кастрюлю с водой (водяная баня). На среднем огне растопите шоколад, помешивая.

3. Добавляем масло

Добавьте в растопленный шоколад сливочное масло, дождитесь, пока оно растворится, и перемешайте до однородности. Дайте смеси остыть.

4. Готовим цедру

Снимите тонкие полоски цедры для украшения. Остальную цедру натрите на мелкой тёрке.

5. Взбиваем желтки

Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с половиной сахарной пудры до пышной пены.

6. Соединяем ингредиенты

Влейте в желтки растопленный шоколад и ликёр, тщательно перемешайте.

7. Взбиваем белки

Добавьте оставшуюся сахарную пудру в белки и взбейте до плотных пиков.

8. Делаем тесто

Аккуратно соедините белки с шоколадной массой, перемешивая лопаткой снизу вверх.

9. Выпекаем

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму маслом, перелейте тесто и выпекайте 50 минут. Первые 30 минут не открывайте духовку! Готовность проверьте зубочисткой.

10. Подача

Дайте пирогу остыть на решётке, не вынимая из формы. Затем переверните, украсьте сахарной пудрой, ягодами и апельсиновой цедрой.

Этот пирог можно подавать с ягодным соусом или мороженым — он точно станет вашим любимым десертом!

Уточнения

Суфле́ (фр. soufflé - дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.

