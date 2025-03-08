Пирог-суфле: восхитительно воздушный десерт из шоколада и яиц

Этот пирог напоминает шоколадное суфле: он тает во рту, оставаясь влажным и насыщенным. Цитрусовые нотки делают его вкус ещё ярче, а отсутствие муки делает структуру особенно лёгкой. Такой десерт идеально подойдёт для особых случаев или просто чтобы побаловать себя чем-то особенным.
1. Подготовка
Достаньте все продукты из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Подготовьте форму для выпечки, блендер и кастрюли для водяной бани.
2. Растапливаем шоколад
Разломайте шоколад, поместите в небольшую кастрюльку и поставьте её в кастрюлю с водой (водяная баня). На среднем огне растопите шоколад, помешивая.
3. Добавляем масло
Добавьте в растопленный шоколад сливочное масло, дождитесь, пока оно растворится, и перемешайте до однородности. Дайте смеси остыть.
4. Готовим цедру
Снимите тонкие полоски цедры для украшения. Остальную цедру натрите на мелкой тёрке.
5. Взбиваем желтки
Отделите белки от желтков. Взбейте желтки с половиной сахарной пудры до пышной пены.
6. Соединяем ингредиенты
Влейте в желтки растопленный шоколад и ликёр, тщательно перемешайте.
7. Взбиваем белки
Добавьте оставшуюся сахарную пудру в белки и взбейте до плотных пиков.
8. Делаем тесто
Аккуратно соедините белки с шоколадной массой, перемешивая лопаткой снизу вверх.
9. Выпекаем
Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму маслом, перелейте тесто и выпекайте 50 минут. Первые 30 минут не открывайте духовку! Готовность проверьте зубочисткой.
10. Подача
Дайте пирогу остыть на решётке, не вынимая из формы. Затем переверните, украсьте сахарной пудрой, ягодами и апельсиновой цедрой.
Этот пирог можно подавать с ягодным соусом или мороженым — он точно станет вашим любимым десертом!
Суфле́ (фр. soufflé - дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.
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