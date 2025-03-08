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Пирожки с печенью из слоёного теста — сытные, хрустящие и ароматные

2:00
Еда

 Эти пирожки — настоящая находка для тех, кто любит выпечку с ароматной начинкой. Они отлично подойдут к супу вместо хлеба, станут сытным перекусом или дополнением к чаепитию. Хрустящее тесто, нежная печёночная начинка с луком и морковью — от такого лакомства сложно отказаться!

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 500 г слоёного теста (дрожжевого или бездрожжевого)
  • 800 г куриной печени
  • 1 луковица (80 г)
  • 1 морковь (100 г)
  • 100 г свиного сала
  • 1 желток для смазывания
  • Соль, чёрный перец по вкусу
  • Сметана для подачи

Как приготовить:

1. Подготовка ингредиентов
Разморозьте тесто. Очистите лук и морковь, промойте печень, удалите плёнки и сгустки.

2. Обжариваем ингредиенты
Крупно нарежьте лук, морковь и сало. Разогрейте сухую сковороду, обжарьте сало до лёгкой золотистости. Добавьте лук и морковь, жарьте ещё несколько минут.

3. Тушим печень
Добавьте к овощам печень, обжаривайте 5 минут, затем убавьте огонь, посолите, поперчите, накройте крышкой и тушите до готовности.

4. Готовим начинку
Снимите с огня, дайте начинке немного остыть и пропустите через мясорубку.

5. Формируем пирожки
Раскатайте тесто, равномерно выложите начинку и сверните в рулет. Нарежьте его на кусочки толщиной 2-3 см.

6. Выпекаем
Разогрейте духовку до 200 °С. Выложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым желтком. Выпекайте 20-25 минут, пока пирожки не подрумянятся.

7. Подача
Готовые пирожки можно подавать как горячими, так и остывшими. Идеально сочетаются со сметаной!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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