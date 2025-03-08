Пирожки с печенью из слоёного теста — сытные, хрустящие и ароматные

Эти пирожки — настоящая находка для тех, кто любит выпечку с ароматной начинкой. Они отлично подойдут к супу вместо хлеба, станут сытным перекусом или дополнением к чаепитию. Хрустящее тесто, нежная печёночная начинка с луком и морковью — от такого лакомства сложно отказаться!
1. Подготовка ингредиентов
Разморозьте тесто. Очистите лук и морковь, промойте печень, удалите плёнки и сгустки.
2. Обжариваем ингредиенты
Крупно нарежьте лук, морковь и сало. Разогрейте сухую сковороду, обжарьте сало до лёгкой золотистости. Добавьте лук и морковь, жарьте ещё несколько минут.
3. Тушим печень
Добавьте к овощам печень, обжаривайте 5 минут, затем убавьте огонь, посолите, поперчите, накройте крышкой и тушите до готовности.
4. Готовим начинку
Снимите с огня, дайте начинке немного остыть и пропустите через мясорубку.
5. Формируем пирожки
Раскатайте тесто, равномерно выложите начинку и сверните в рулет. Нарежьте его на кусочки толщиной 2-3 см.
6. Выпекаем
Разогрейте духовку до 200 °С. Выложите заготовки на противень с пергаментом, смажьте взбитым желтком. Выпекайте 20-25 минут, пока пирожки не подрумянятся.
7. Подача
Готовые пирожки можно подавать как горячими, так и остывшими. Идеально сочетаются со сметаной!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Накипь в чайнике – проблема, знакомая многим. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых средств: лимонной кислоты и соды, без резкого запаха уксуса.