Нежный постный пирог с грушами — быстрый рецепт для всей семьи

Этот грушевый пирог — идеальное угощение для тех, кто избегает продуктов животного происхождения. Без яиц, молока и сливочного масла, он получается пышным и ароматным благодаря меду, карамелизированному сахару и пряной корице. В сочетании со спелыми грушами и орехами этот десерт становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1. Подготовка ингредиентов
Груши помойте и очистите от сердцевины, нарежьте кубиками 1-1,5 см. Просейте муку, порубите грецкие орехи.
2. Готовим карамельную основу
В кастрюле смешайте воду, масло и сахар. Нагрейте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте мёд, перемешайте и оставьте ещё на 1-2 минуты.
3. Делаем тесто
Снимите кастрюлю с огня, добавьте разрыхлитель — масса увеличится в объёме. Перелейте её в миску, добавьте орехи и корицу. Постепенно всыпайте муку, перемешивая до однородной консистенции.
4. Подготавливаем форму
Разогрейте духовку до 190 °С. Смажьте форму маслом. Выложите нарезанные груши ровным слоем.
5. Выпекаем пирог
Залейте груши тестом, разровняйте. Выпекайте 25-30 минут. Готовность проверьте зубочисткой: она должна выходить сухой.
6. Подача
Остудите пирог в форме, затем переложите на тарелку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и украсьте коктейльными вишнями.
Этот пирог можно подавать тёплым или охлаждённым — в любом случае он останется невероятно ароматным и нежным!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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