Нежный постный пирог с грушами — быстрый рецепт для всей семьи

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот грушевый пирог — идеальное угощение для тех, кто избегает продуктов животного происхождения. Без яиц, молока и сливочного масла, он получается пышным и ароматным благодаря меду, карамелизированному сахару и пряной корице. В сочетании со спелыми грушами и орехами этот десерт становится настоящим гастрономическим удовольствием.

Фото: flickr.com by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пирог с персиками

Ингредиенты (на 4 порции):

Для теста:

1 стакан тростникового сахара

5 груш (около 675 г)

1 стакан (200 мл) воды

2 ст. л. цветочного мёда

40 г грецких орехов (или миндаля, пекана)

100 мл рафинированного подсолнечного масла

1,5 стакана (195 г) хлебопекарной пшеничной муки

0,25 ч. л. молотой корицы

1 ч. л. разрыхлителя

Для смазывания и украшения:

2 ч. л. подсолнечного масла

Сахарная пудра по вкусу

Коктейльные вишни для украшения

Как приготовить:

1. Подготовка ингредиентов

Груши помойте и очистите от сердцевины, нарежьте кубиками 1-1,5 см. Просейте муку, порубите грецкие орехи.

2. Готовим карамельную основу

В кастрюле смешайте воду, масло и сахар. Нагрейте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте мёд, перемешайте и оставьте ещё на 1-2 минуты.

3. Делаем тесто

Снимите кастрюлю с огня, добавьте разрыхлитель — масса увеличится в объёме. Перелейте её в миску, добавьте орехи и корицу. Постепенно всыпайте муку, перемешивая до однородной консистенции.

4. Подготавливаем форму

Разогрейте духовку до 190 °С. Смажьте форму маслом. Выложите нарезанные груши ровным слоем.

5. Выпекаем пирог

Залейте груши тестом, разровняйте. Выпекайте 25-30 минут. Готовность проверьте зубочисткой: она должна выходить сухой.

6. Подача

Остудите пирог в форме, затем переложите на тарелку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и украсьте коктейльными вишнями.

Этот пирог можно подавать тёплым или охлаждённым — в любом случае он останется невероятно ароматным и нежным!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

