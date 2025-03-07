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Нежный постный пирог с грушами — быстрый рецепт для всей семьи

2:38
Еда

Этот грушевый пирог — идеальное угощение для тех, кто избегает продуктов животного происхождения. Без яиц, молока и сливочного масла, он получается пышным и ароматным благодаря меду, карамелизированному сахару и пряной корице. В сочетании со спелыми грушами и орехами этот десерт становится настоящим гастрономическим удовольствием.

Пирог с персиками
Фото: flickr.com by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пирог с персиками

Ингредиенты (на 4 порции):

Для теста:

  • 1 стакан тростникового сахара
  • 5 груш (около 675 г)
  • 1 стакан (200 мл) воды
  • 2 ст. л. цветочного мёда
  • 40 г грецких орехов (или миндаля, пекана)
  • 100 мл рафинированного подсолнечного масла
  • 1,5 стакана (195 г) хлебопекарной пшеничной муки
  • 0,25 ч. л. молотой корицы
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Для смазывания и украшения:

  • 2 ч. л. подсолнечного масла
  • Сахарная пудра по вкусу
  • Коктейльные вишни для украшения

Как приготовить:

1. Подготовка ингредиентов
Груши помойте и очистите от сердцевины, нарежьте кубиками 1-1,5 см. Просейте муку, порубите грецкие орехи.

2. Готовим карамельную основу
В кастрюле смешайте воду, масло и сахар. Нагрейте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте мёд, перемешайте и оставьте ещё на 1-2 минуты.

3. Делаем тесто
Снимите кастрюлю с огня, добавьте разрыхлитель — масса увеличится в объёме. Перелейте её в миску, добавьте орехи и корицу. Постепенно всыпайте муку, перемешивая до однородной консистенции.

4. Подготавливаем форму
Разогрейте духовку до 190 °С. Смажьте форму маслом. Выложите нарезанные груши ровным слоем.

5. Выпекаем пирог
Залейте груши тестом, разровняйте. Выпекайте 25-30 минут. Готовность проверьте зубочисткой: она должна выходить сухой.

6. Подача
Остудите пирог в форме, затем переложите на тарелку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и украсьте коктейльными вишнями.

Этот пирог можно подавать тёплым или охлаждённым — в любом случае он останется невероятно ароматным и нежным!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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