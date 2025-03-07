Как приготовить идеальный грибной крем-суп всего за 25 минут

Этот грибной крем-суп — идеальное первое блюдо для уютного обеда или ужина. Его насыщенный вкус и нежная текстура покоряют с первой ложки. Аромат шампиньонов с нотками свежего тимьяна разносится по кухне, вызывая аппетит у всех домашних. Готовится он быстро и просто, а результат всегда на высоте!
1. Обжариваем овощи
В кастрюле разогрейте растительное масло. Обжаривайте нарезанные лук и чеснок до прозрачности (примерно 5 минут).
2. Варим суп
Добавьте нарезанный кубиками картофель и грибы, влейте бульон. Посолите и варите под крышкой 15 минут на среднем огне.
3. Делаем суп-пюре
Отлейте половину жидкости из кастрюли. Измельчите суп погружным блендером до кремовой консистенции. Затем добавьте отлитый бульон, доведите до кипения и снимите с огня.
4. Подаём
Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежим тимьяном и чёрным перцем. Подавайте с хрустящими гренками.
Этот суп прекрасно сочетается с поджаренным багетом или сырными тостами. Наслаждайтесь его бархатистой текстурой и насыщенным грибным ароматом!
Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.