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Как приготовить идеальный грибной крем-суп всего за 25 минут

1:42
Еда

Этот грибной крем-суп — идеальное первое блюдо для уютного обеда или ужина. Его насыщенный вкус и нежная текстура покоряют с первой ложки. Аромат шампиньонов с нотками свежего тимьяна разносится по кухне, вызывая аппетит у всех домашних. Готовится он быстро и просто, а результат всегда на высоте!

Суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп-пюре

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1,5 л овощного бульона
  • 300 г шампиньонов
  • 4 картофелины
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки свежего тимьяна
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль, свежемолотый чёрный перец
  • Гренки для подачи

Как приготовить:

1. Обжариваем овощи
В кастрюле разогрейте растительное масло. Обжаривайте нарезанные лук и чеснок до прозрачности (примерно 5 минут).

2. Варим суп
Добавьте нарезанный кубиками картофель и грибы, влейте бульон. Посолите и варите под крышкой 15 минут на среднем огне.

3. Делаем суп-пюре
Отлейте половину жидкости из кастрюли. Измельчите суп погружным блендером до кремовой консистенции. Затем добавьте отлитый бульон, доведите до кипения и снимите с огня.

4. Подаём
Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежим тимьяном и чёрным перцем. Подавайте с хрустящими гренками.

Этот суп прекрасно сочетается с поджаренным багетом или сырными тостами. Наслаждайтесь его бархатистой текстурой и насыщенным грибным ароматом!

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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