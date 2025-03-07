Как приготовить идеальный грибной крем-суп всего за 25 минут

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот грибной крем-суп — идеальное первое блюдо для уютного обеда или ужина. Его насыщенный вкус и нежная текстура покоряют с первой ложки. Аромат шампиньонов с нотками свежего тимьяна разносится по кухне, вызывая аппетит у всех домашних. Готовится он быстро и просто, а результат всегда на высоте!

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп-пюре

Ингредиенты (на 4 порции):

1,5 л овощного бульона

300 г шампиньонов

4 картофелины

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 веточки свежего тимьяна

2 ст. л. растительного масла

Соль, свежемолотый чёрный перец

Гренки для подачи

Как приготовить:

1. Обжариваем овощи

В кастрюле разогрейте растительное масло. Обжаривайте нарезанные лук и чеснок до прозрачности (примерно 5 минут).

2. Варим суп

Добавьте нарезанный кубиками картофель и грибы, влейте бульон. Посолите и варите под крышкой 15 минут на среднем огне.

3. Делаем суп-пюре

Отлейте половину жидкости из кастрюли. Измельчите суп погружным блендером до кремовой консистенции. Затем добавьте отлитый бульон, доведите до кипения и снимите с огня.

4. Подаём

Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежим тимьяном и чёрным перцем. Подавайте с хрустящими гренками.

Этот суп прекрасно сочетается с поджаренным багетом или сырными тостами. Наслаждайтесь его бархатистой текстурой и насыщенным грибным ароматом!

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

