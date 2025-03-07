Необычный рецепт запеканки: сочетание баклажанов, пасты и томатного соуса

Если вы любите овощные блюда, то эта запеканка из баклажанов с пастой станет для вас настоящим открытием. Она получается сытной, сочной и пропитанной ароматами зелени и томатов. А нежный козий сыр делает её особенно мягкой и насыщенной.
1. Готовим овощной соус
Нарежьте цукини и лук кубиками, чеснок измельчите. Разогрейте 3 ст. л. оливкового масла, обжарьте лук 5 минут, затем добавьте цукини и готовьте ещё 4 минуты. Введите чеснок, рубленые помидоры и зелень, тушите на слабом огне 20 минут.
2. Готовим основу для запеканки
Отварите пасту по инструкции, добавьте её в сковороду с овощами и перемешайте. Козий сыр раскрошите, смешайте со взбитыми яйцами, приправьте солью и перцем, соедините с овощной массой.
3. Подготавливаем баклажаны
Нарежьте баклажаны тонкими кружками и обжарьте на среднем огне до мягкости. Готовые кружки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
4. Формируем запеканку
Отложите треть баклажанов для верхнего слоя. Остальными выложите дно и бока смазанной маслом формы. Аккуратно заполните форму овощной смесью с пастой. Сверху уложите оставшиеся баклажаны.
5. Запекаем
Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут. За 10 минут до окончания снимите фольгу, чтобы верх подрумянился.
6. Подаём
Достаньте запеканку, дайте ей немного остыть и подавайте горячей. Приятного аппетита!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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