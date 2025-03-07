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Необычный рецепт запеканки: сочетание баклажанов, пасты и томатного соуса

Еда

Если вы любите овощные блюда, то эта запеканка из баклажанов с пастой станет для вас настоящим открытием. Она получается сытной, сочной и пропитанной ароматами зелени и томатов. А нежный козий сыр делает её особенно мягкой и насыщенной.

Рыба, запечённая с сыром
Фото: flickr.com by Martin Cathrae, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Рыба, запечённая с сыром

Ингредиенты (на 8 порций):

  • 4 больших баклажана
  • 1 крупный цукини
  • 400 г рубленых помидоров в собственном соку
  • 1 большая луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 200 г мягкого козьего сыра
  • 2 яйца
  • 300 г мелкой пасты
  • Несколько веточек петрушки, базилика и тимьяна
  • Оливковое масло
  • Соль, свежемолотый перец

Как приготовить:

1. Готовим овощной соус
Нарежьте цукини и лук кубиками, чеснок измельчите. Разогрейте 3 ст. л. оливкового масла, обжарьте лук 5 минут, затем добавьте цукини и готовьте ещё 4 минуты. Введите чеснок, рубленые помидоры и зелень, тушите на слабом огне 20 минут.

2. Готовим основу для запеканки
Отварите пасту по инструкции, добавьте её в сковороду с овощами и перемешайте. Козий сыр раскрошите, смешайте со взбитыми яйцами, приправьте солью и перцем, соедините с овощной массой.

3. Подготавливаем баклажаны
Нарежьте баклажаны тонкими кружками и обжарьте на среднем огне до мягкости. Готовые кружки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

4. Формируем запеканку
Отложите треть баклажанов для верхнего слоя. Остальными выложите дно и бока смазанной маслом формы. Аккуратно заполните форму овощной смесью с пастой. Сверху уложите оставшиеся баклажаны.

5. Запекаем
Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут. За 10 минут до окончания снимите фольгу, чтобы верх подрумянился.

6. Подаём
Достаньте запеканку, дайте ей немного остыть и подавайте горячей. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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