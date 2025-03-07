Необычный рецепт запеканки: сочетание баклажанов, пасты и томатного соуса

Если вы любите овощные блюда, то эта запеканка из баклажанов с пастой станет для вас настоящим открытием. Она получается сытной, сочной и пропитанной ароматами зелени и томатов. А нежный козий сыр делает её особенно мягкой и насыщенной.

Фото: flickr.com by Martin Cathrae, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рыба, запечённая с сыром

Ингредиенты (на 8 порций):

4 больших баклажана

1 крупный цукини

400 г рубленых помидоров в собственном соку

1 большая луковица

3 зубчика чеснока

200 г мягкого козьего сыра

2 яйца

300 г мелкой пасты

Несколько веточек петрушки, базилика и тимьяна

Оливковое масло

Соль, свежемолотый перец

Как приготовить:

1. Готовим овощной соус

Нарежьте цукини и лук кубиками, чеснок измельчите. Разогрейте 3 ст. л. оливкового масла, обжарьте лук 5 минут, затем добавьте цукини и готовьте ещё 4 минуты. Введите чеснок, рубленые помидоры и зелень, тушите на слабом огне 20 минут.

2. Готовим основу для запеканки

Отварите пасту по инструкции, добавьте её в сковороду с овощами и перемешайте. Козий сыр раскрошите, смешайте со взбитыми яйцами, приправьте солью и перцем, соедините с овощной массой.

3. Подготавливаем баклажаны

Нарежьте баклажаны тонкими кружками и обжарьте на среднем огне до мягкости. Готовые кружки выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

4. Формируем запеканку

Отложите треть баклажанов для верхнего слоя. Остальными выложите дно и бока смазанной маслом формы. Аккуратно заполните форму овощной смесью с пастой. Сверху уложите оставшиеся баклажаны.

5. Запекаем

Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут. За 10 минут до окончания снимите фольгу, чтобы верх подрумянился.

6. Подаём

Достаньте запеканку, дайте ей немного остыть и подавайте горячей. Приятного аппетита!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

