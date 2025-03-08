Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просыпаюсь с идеальными локонами: секрет безупречной укладки
Ледяной удар по желудку: почему нельзя запивать еду холодной водой
Не пускайте этот вирусный хак в свою посудомоечную машину: последствия могут вас удивить
Худеем, пока спим: как ночной отдых влияет на вашу фигуру
Этот вечерний ритуал сделает ваш сон крепким — без магии, только горячие напитки
АКПП может подвести в любой момент – проверьте эти признаки прямо сейчас
Подруги из прошлых миров: Прохор Шаляпин рассказал о пугающей встрече с пришельцами
Вишневый сад в опасности! Обрезка, которую нельзя откладывать.
Не букетом единым: возлюбленный Бородиной преподнёс ей презент за три миллиона рублей

Этот суп помогает сжигать жир в 12 раз быстрее — попробуйте сами

Еда

Хотите худеть без сложных диет и жёстких ограничений? Всё, что вам нужно, — это тарелка правильно приготовленного фасолевого супа! Исследования показывают, что этот простой и сытный продукт помогает в 12 раз быстрее расщеплять жир.

Овощной суп
Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Овощной суп

Почему фасолевый суп помогает похудеть?

Диетолог доктор Нил Барнард утверждает, что бобовые обладают уникальными свойствами, которые делают их идеальной пищей для похудения:

  • Содержат устойчивый крахмал. Это особое вещество, которое не переваривается в желудке, а попадает в кишечник, где активирует процесс сжигания жира.
  • Дают длительное чувство сытости. Исследования показывают, что даже консервированный суп помогает снизить аппетит и естественным образом уменьшает количество потребляемых калорий.
  • Способствуют естественному очищению. Клетчатка в бобовых задерживает часть калорий и не даёт им усваиваться, помогая естественному снижению веса.

Как приготовить суп для похудения?

Этот рецепт поможет не только ускорить обмен веществ, но и улучшить пищеварение, снизить воспаление и укрепить иммунитет.

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 2 стакана нарезанной моркови и сельдерея
  • 4 ст. л. измельчённого чеснока
  • 6 стаканов овощного или куриного бульона
  • 2 картофелины
  • 3 стакана варёной фасоли, гороха или чечевицы
  • 1 банка нарезанных помидоров
  • 5 стаканов нарезанной зелени (капуста, брокколи)
  • 1 ч. л. орегано
  • соль, перец по вкусу

Как готовить:

  1. Обжарьте лук, чеснок, морковь и сельдерей в кастрюле.
  2. Добавьте нарезанный картофель, фасоль и бульон. Варите 20 минут.
  3. Всыпьте нарезанные помидоры, зелень, специи и готовьте ещё 10 минут.
  4. Дайте супу настояться 5-10 минут перед подачей.

Как сделать суп ещё эффективнее?

Чтобы усилить эффект похудения, сочетайте фасолевый суп с цельнозерновыми продуктами и овощами. Такой рацион поможет ускорить обмен веществ и снизить уровень сахара в крови, предотвращая чувство голода.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию
Российский шоу-бизнес
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Т-64: советское наследие, которое Украина прокачала до 1000 лошадей, но не смогла удержать Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Просыпаюсь с идеальными локонами: секрет безупречной укладки
Ледяной удар по желудку: почему нельзя запивать еду холодной водой
Т-64: советское наследие, которое Украина прокачала до 1000 лошадей, но не смогла удержать
Не пускайте этот вирусный хак в свою посудомоечную машину: последствия могут вас удивить
Худеем, пока спим: как ночной отдых влияет на вашу фигуру
Этот вечерний ритуал сделает ваш сон крепким — без магии, только горячие напитки
АКПП может подвести в любой момент – проверьте эти признаки прямо сейчас
Подруги из прошлых миров: Прохор Шаляпин рассказал о пугающей встрече с пришельцами
Вишневый сад в опасности! Обрезка, которую нельзя откладывать.
Не букетом единым: возлюбленный Бородиной преподнёс ей презент за три миллиона рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.