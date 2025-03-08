Этот суп помогает сжигать жир в 12 раз быстрее — попробуйте сами

Хотите худеть без сложных диет и жёстких ограничений? Всё, что вам нужно, — это тарелка правильно приготовленного фасолевого супа! Исследования показывают, что этот простой и сытный продукт помогает в 12 раз быстрее расщеплять жир.

Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Овощной суп

Почему фасолевый суп помогает похудеть?

Диетолог доктор Нил Барнард утверждает, что бобовые обладают уникальными свойствами, которые делают их идеальной пищей для похудения:

Содержат устойчивый крахмал . Это особое вещество, которое не переваривается в желудке, а попадает в кишечник, где активирует процесс сжигания жира.

. Это особое вещество, которое не переваривается в желудке, а попадает в кишечник, где активирует процесс сжигания жира. Дают длительное чувство сытости . Исследования показывают, что даже консервированный суп помогает снизить аппетит и естественным образом уменьшает количество потребляемых калорий.

. Исследования показывают, что даже консервированный суп помогает снизить аппетит и естественным образом уменьшает количество потребляемых калорий. Способствуют естественному очищению. Клетчатка в бобовых задерживает часть калорий и не даёт им усваиваться, помогая естественному снижению веса.

Как приготовить суп для похудения?

Этот рецепт поможет не только ускорить обмен веществ, но и улучшить пищеварение, снизить воспаление и укрепить иммунитет.

Ингредиенты:

1 луковица

2 стакана нарезанной моркови и сельдерея

4 ст. л. измельчённого чеснока

6 стаканов овощного или куриного бульона

2 картофелины

3 стакана варёной фасоли, гороха или чечевицы

1 банка нарезанных помидоров

5 стаканов нарезанной зелени (капуста, брокколи)

1 ч. л. орегано

соль, перец по вкусу

Как готовить:

Обжарьте лук, чеснок, морковь и сельдерей в кастрюле. Добавьте нарезанный картофель, фасоль и бульон. Варите 20 минут. Всыпьте нарезанные помидоры, зелень, специи и готовьте ещё 10 минут. Дайте супу настояться 5-10 минут перед подачей.

Как сделать суп ещё эффективнее?

Чтобы усилить эффект похудения, сочетайте фасолевый суп с цельнозерновыми продуктами и овощами. Такой рацион поможет ускорить обмен веществ и снизить уровень сахара в крови, предотвращая чувство голода.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

