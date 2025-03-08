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Как варить фасоль правильно, чтобы избежать газов и вздутия

2:11
Еда

Фасоль — один из самых популярных продуктов в мире, но многие люди страдают от её неприятного побочного эффекта: вздутия живота и газообразования. Однако есть простое и натуральное решение — добавьте лавровый лист при варке!

Чёрная фасоль
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чёрная фасоль

Как лавровый лист помогает пищеварению?

Лавровый лист — это не просто ароматная приправа, а настоящий помощник для желудка и кишечника. Он содержит соединения, такие как цинеол и эвгенол, которые:

  • уменьшают процессы брожения в кишечнике;
  • снижают газообразование;
  • облегчают переваривание тяжёлых продуктов, таких как бобовые;
  • предотвращают кишечные колики благодаря спазмолитическому эффекту.

Дополнительные преимущества лаврового листа

Помимо благотворного влияния на пищеварение, лавровый лист обладает и другими полезными свойствами:

  • Противовоспалительное действие — помогает уменьшить воспалительные процессы в организме.
  • Облегчение боли — чай с лавровым листом снимает мышечные и ревматические боли.
  • Антисептические свойства — помогает бороться с инфекциями, в том числе простудными заболеваниями.

Как правильно добавлять лавровый лист в фасоль?

Чтобы фасоль стала не только вкуснее, но и легче для пищеварения, используйте лавровый лист правильно:

  1. Промойте фасоль и замочите её на 8 часов (это уменьшает количество олигосахаридов, вызывающих газы).
  2. Слейте воду, в которой замачивалась фасоль, и залейте свежей.
  3. Добавьте 2-3 лавровых листа в процессе варки.
  4. После приготовления удалите листья перед подачей на стол.

Для ещё большего эффекта можно добавить к фасоли специи, улучшающие пищеварение, например тмин или имбирь.

Фасоль с лавровым листом — полезнее и легче для желудка!

Теперь, зная этот простой лайфхак, вы сможете наслаждаться любимыми блюдами из фасоли без неприятных последствий. Включайте лавровый лист в своё меню, и он поможет сделать питание более лёгким, здоровым и комфортным для организма!

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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