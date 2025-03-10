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Кляр, ананасы и 10 минут времени — не магия, а просто вкусно

Еда

Хотите чего-то необычного, сладкого и лёгкого в приготовлении? Жареные ананасы в кляре — это идеальный вариант. Всего 5 ингредиентов, 10 минут времени — и у вас на столе ароматный экзотический десерт!

ананас
Фото: freepik by pikisuperstar
ананас

Что понадобится? (на 2 порции)

  • Консервированные ананасы — 1 банка (350 г)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Кефир — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.

Как приготовить

  1. Достать ананасы из сиропа, обсушить бумажным полотенцем.
  2. Смешать яйцо, сахар, кефир и муку до однородности.
  3. Окунуть ананасы в кляр, чтобы они полностью покрылись тестом.
  4. Жарить в небольшом количестве масла до румяной корочки.
  5. Подавать тёплыми, можно посыпать сахарной пудрой.

Как сделать ещё вкуснее

Если хотите улучшить подачу, попробуйте добавить шарик мороженого. Пломбир растает и превратится в нежный соус — идеальное дополнение к хрустящим ананасам!

Важно! Если будете подавать с мороженым, уменьшите количество сахара в кляре, иначе десерт получится слишком сладким.

Простой, быстрый и эффектный — попробуйте этот десерт и он точно станет вашим фаворитом!

Уточнения

Кляр — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками». 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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