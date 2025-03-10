Кляр, ананасы и 10 минут времени — не магия, а просто вкусно

Хотите чего-то необычного, сладкого и лёгкого в приготовлении? Жареные ананасы в кляре — это идеальный вариант. Всего 5 ингредиентов, 10 минут времени — и у вас на столе ароматный экзотический десерт!
Если хотите улучшить подачу, попробуйте добавить шарик мороженого. Пломбир растает и превратится в нежный соус — идеальное дополнение к хрустящим ананасам!
Важно! Если будете подавать с мороженым, уменьшите количество сахара в кляре, иначе десерт получится слишком сладким.
Простой, быстрый и эффектный — попробуйте этот десерт и он точно станет вашим фаворитом!
Кляр — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками».
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