Кляр, ананасы и 10 минут времени — не магия, а просто вкусно

Хотите чего-то необычного, сладкого и лёгкого в приготовлении? Жареные ананасы в кляре — это идеальный вариант. Всего 5 ингредиентов, 10 минут времени — и у вас на столе ароматный экзотический десерт!

Фото: freepik by pikisuperstar ананас

Что понадобится? (на 2 порции)

Консервированные ананасы — 1 банка (350 г)

Яйцо — 1 шт.

Мука — 1 ст. л.

Кефир — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Как приготовить

Достать ананасы из сиропа, обсушить бумажным полотенцем. Смешать яйцо, сахар, кефир и муку до однородности. Окунуть ананасы в кляр, чтобы они полностью покрылись тестом. Жарить в небольшом количестве масла до румяной корочки. Подавать тёплыми, можно посыпать сахарной пудрой.

Как сделать ещё вкуснее

Если хотите улучшить подачу, попробуйте добавить шарик мороженого. Пломбир растает и превратится в нежный соус — идеальное дополнение к хрустящим ананасам!

Важно! Если будете подавать с мороженым, уменьшите количество сахара в кляре, иначе десерт получится слишком сладким.

Простой, быстрый и эффектный — попробуйте этот десерт и он точно станет вашим фаворитом!

Уточнения

Кляр — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками».



