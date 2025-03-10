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Пост для детей: духовная практика или вред для здоровья

1:14
Еда

Когда ребёнок или подросток хочет соблюдать пост, родители нередко задаются вопросом — это полезно или может навредить? Врачи дают чёткий ответ: строгий пост для детей — не лучшая идея.

Школьная столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Школьная столовая

Почему врачи против строгого поста для детей

Педиатр Нисо Одинаева объясняет, что отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов может привести к нехватке белка — ключевого элемента для роста, иммунитета и гормональной системы.

Диетолог Анна Басова добавляет, что растительная пища не даёт полного набора нутриентов, а дети, чувствуя голод, часто компенсируют его вредными углеводами — сладостями, выпечкой и фастфудом.

Когда можно начинать поститься

По данным Минздрава Московской области, до 20 лет организм активно формируется, поэтому строгие пищевые ограничения нежелательны.

Но если ребёнок хочет поститься, важно найти компромисс:

  • Не исключать белковые продукты полностью.
  • Добавлять орехи, бобовые, яйца (если нестрогий пост).
  • Следить за самочувствием и уровнем энергии.

Главное — здоровье важнее любых ограничений!

Уточнения

Пост — ритуальное воздержание от принятия пищи или пищевые ограничения по религиозным соображениям.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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