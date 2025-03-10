Пост для детей: духовная практика или вред для здоровья

Когда ребёнок или подросток хочет соблюдать пост, родители нередко задаются вопросом — это полезно или может навредить? Врачи дают чёткий ответ: строгий пост для детей — не лучшая идея.
Педиатр Нисо Одинаева объясняет, что отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов может привести к нехватке белка — ключевого элемента для роста, иммунитета и гормональной системы.
Диетолог Анна Басова добавляет, что растительная пища не даёт полного набора нутриентов, а дети, чувствуя голод, часто компенсируют его вредными углеводами — сладостями, выпечкой и фастфудом.
По данным Минздрава Московской области, до 20 лет организм активно формируется, поэтому строгие пищевые ограничения нежелательны.
Но если ребёнок хочет поститься, важно найти компромисс:
Главное — здоровье важнее любых ограничений!
Пост — ритуальное воздержание от принятия пищи или пищевые ограничения по религиозным соображениям.
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