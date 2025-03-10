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Сушёный чеснок: тот же вкус, но без риска испортить вечер

1:01
Еда

Сухой чеснок стал популярным среди хозяек, но действительно ли он полезен? Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с порталом объяснила, кому лучше выбирать сушёный вариант, а кому — свежий.

Чеснок
Фото: Own work by Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чеснок

Свежий чеснок: когда он полезен

Если нет проблем с желудком и кишечником, свежий чеснок — лучший вариант. Он сохраняет максимум полезных веществ и обладает выраженным антибактериальным действием.

Но если у вас гастрит, панкреатит или заболевания кишечника, свежий чеснок может спровоцировать обострение.

Сухой чеснок: в чём его преимущество

Диетолог отмечает, что сушёный чеснок — отличный вариант для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Он не так агрессивно действует на слизистую и может быть использован в качестве мягкой специи.

"Сухой чеснок не поддерживает обострения и может быть дополнительным фактором специй в рационе", — объясняет врач.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые семейства Амариллисовые, ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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