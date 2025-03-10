Сушёный чеснок: тот же вкус, но без риска испортить вечер

Сухой чеснок стал популярным среди хозяек, но действительно ли он полезен? Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с порталом объяснила, кому лучше выбирать сушёный вариант, а кому — свежий.
Если нет проблем с желудком и кишечником, свежий чеснок — лучший вариант. Он сохраняет максимум полезных веществ и обладает выраженным антибактериальным действием.
Но если у вас гастрит, панкреатит или заболевания кишечника, свежий чеснок может спровоцировать обострение.
Диетолог отмечает, что сушёный чеснок — отличный вариант для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Он не так агрессивно действует на слизистую и может быть использован в качестве мягкой специи.
"Сухой чеснок не поддерживает обострения и может быть дополнительным фактором специй в рационе", — объясняет врач.
Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые семейства Амариллисовые, ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.