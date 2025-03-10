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Грибной суп, который вкуснее на второй день — если он останется

1:29
Еда

Ароматный, насыщенный и невероятно сытный — грибной суп с перловкой станет отличным выбором для тех, кто любит простые, но вкусные блюда. Он легко вписывается в постное меню и радует глубоким вкусом лесных грибов.

грибной суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грибной суп

Почему этот суп стоит попробовать

  • Перловка делает его густым и питательным.
  • Грибы придают супу насыщенный, "лесной" аромат.
  • Обжаренные овощи добавляют сладость и делают вкус богаче.
  • Без мяса, но сытный!

Что понадобится

  • Перловка — 100 г
  • Грибы: сушёные (100 г) или замороженные (400 г)
  • Картофель — 3-6 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Растительное масло — для жарки
  • Зелень, соль, перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Отварить перловку, пока она не станет мягкой.
  2. Добавить грибы и картофель, нарезанный кубиками.
  3. Обжарить лук и морковь, добавить томатную пасту, тушить 1-2 минуты.
  4. Переложить зажарку в кастрюлю, посолить, поперчить, добавить зелень.
  5. Варить, пока картофель не станет мягким.

Суп получается насыщенным, согревающим и очень ароматным. Подавать можно с зеленью и ломтиком чёрного хлеба.

Попробуйте — и этот суп наверняка станет вашим любимым зимним блюдом!

Уточнения

Грибной суп — суп, основным ингредиентом которого являются грибы. Грибы могут быть использованы свежие, солёные, сушёные и маринованные. Грибной суп является традиционным для европейской кухни.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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