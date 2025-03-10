Грибной суп, который вкуснее на второй день — если он останется

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный, насыщенный и невероятно сытный — грибной суп с перловкой станет отличным выбором для тех, кто любит простые, но вкусные блюда. Он легко вписывается в постное меню и радует глубоким вкусом лесных грибов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain грибной суп

Почему этот суп стоит попробовать

Перловка делает его густым и питательным.

Грибы придают супу насыщенный, "лесной" аромат.

Обжаренные овощи добавляют сладость и делают вкус богаче.

Без мяса, но сытный!

Что понадобится

Перловка — 100 г

Грибы: сушёные (100 г) или замороженные (400 г)

Картофель — 3-6 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Растительное масло — для жарки

Зелень, соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Отварить перловку, пока она не станет мягкой. Добавить грибы и картофель, нарезанный кубиками. Обжарить лук и морковь, добавить томатную пасту, тушить 1-2 минуты. Переложить зажарку в кастрюлю, посолить, поперчить, добавить зелень. Варить, пока картофель не станет мягким.

Суп получается насыщенным, согревающим и очень ароматным. Подавать можно с зеленью и ломтиком чёрного хлеба.

Попробуйте — и этот суп наверняка станет вашим любимым зимним блюдом!

Уточнения

Грибной суп — суп, основным ингредиентом которого являются грибы. Грибы могут быть использованы свежие, солёные, сушёные и маринованные. Грибной суп является традиционным для европейской кухни.



