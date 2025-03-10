Стейк в духовке? Да, и он получится даже лучше, чем на сковороде

Стейк — это не только гриль и сковорода. Если под рукой нет классических инструментов, духовка тоже справится с задачей! Шеф-повар Трой Гард рассказал, как получить сочное мясо с красивой корочкой, не выходя из кухни.
После приготовления оберните стейк в фольгу и дайте ему "отдохнуть" пару минут.
"Стейк продолжает готовиться после снятия с огня", — напоминает шеф-повар.
Поэтому лучше снять его чуть раньше, чем доводить до полной готовности в духовке.
Теперь у вас есть способ приготовить идеальный стейк, даже если нет гриля!
Стейк — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).
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