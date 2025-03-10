Стейк в духовке? Да, и он получится даже лучше, чем на сковороде

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Стейк — это не только гриль и сковорода. Если под рукой нет классических инструментов, духовка тоже справится с задачей! Шеф-повар Трой Гард рассказал, как получить сочное мясо с красивой корочкой, не выходя из кухни.

Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стейк на гриле

Как приготовить стейк в духовке

Приправьте мясо только солью и перцем. Разогрейте духовку до 180-200°C. Поместите стейк на верхнюю решётку, ближе к нагревательным элементам. Готовьте 5-8 минут, периодически проверяя. Для точности используйте кухонный термометр: 45-50°C → medium rare (с кровью).

После приготовления оберните стейк в фольгу и дайте ему "отдохнуть" пару минут.

Как выбрать мясо

Желательна мраморность, чтобы мясо не пересушилось.

Избыток жира лучше удалить — он сгорит в духовке.

Главный секрет

"Стейк продолжает готовиться после снятия с огня", — напоминает шеф-повар.

Поэтому лучше снять его чуть раньше, чем доводить до полной готовности в духовке.

Теперь у вас есть способ приготовить идеальный стейк, даже если нет гриля!

Уточнения

Стейк — толстый кусок обжаренного мяса или рыбы. Стейк из лучших частей говядины обычно называется просто стейком, иногда также бифштексом (англ. beef steak).

