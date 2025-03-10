Классика, которая никогда не подводит: этот рецепт рулетов из лаваша выручит в любой ситуации

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда гости уже на пороге, а времени совсем мало, этот рецепт станет настоящим спасением. Минимум ингредиентов, максимум вкуса — тонкий лаваш, нежный сыр и лёгкий йогуртовый соус создают идеальное сочетание.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш

Что понадобится

Тонкий лаваш

Твёрдый или полутвёрдый сыр (гауда, моцарелла, чеддер)

2 варёных яйца

Зелень

Греческий йогурт

Как приготовить

Натереть сыр и яйца на крупной тёрке. Добавить греческий йогурт и зелень, перемешать. Равномерно распределить начинку по лавашу. Свернуть в рулет и нарезать на небольшие ломтики. Обжарить на сухой сковороде или запечь до румяной корочки.

Как подать

Эти роллы хороши как в горячем, так и в холодном виде. Можно дополнить соусом или свежими овощами — вкус получится ещё ярче!

Быстро, просто и без суеты — этот рецепт точно станет вашим фаворитом.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



