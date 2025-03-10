Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стейк в духовке? Да, и он получится даже лучше, чем на сковороде
Простуда на губах? Скрываем её с помощью макияжа за 5 минут
Выращивание идеальных животных: в России запускают смелый эксперимент
Кофе — не просто бодрость: как утренний ритуал может спасти ваше сердце
Первая помощь в автошколе — как получить диплом хирурга за одно занятие
Жир сгорит, мышцы останутся: вот что нужно есть перед тренировкой
Не переусердствуйте с уборкой этих восьми вещей в квартире, которые чистят слишком часто
Ретро-автомобили становятся инвестициями
Что если наша реальность — просто симуляция? Теория, меняющая представление о мире

Классика, которая никогда не подводит: этот рецепт рулетов из лаваша выручит в любой ситуации

1:01
Еда

Когда гости уже на пороге, а времени совсем мало, этот рецепт станет настоящим спасением. Минимум ингредиентов, максимум вкуса — тонкий лаваш, нежный сыр и лёгкий йогуртовый соус создают идеальное сочетание.

Лаваш
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш

Что понадобится

  • Тонкий лаваш
  • Твёрдый или полутвёрдый сыр (гауда, моцарелла, чеддер)
  • 2 варёных яйца
  • Зелень
  • Греческий йогурт

Как приготовить

  1. Натереть сыр и яйца на крупной тёрке.
  2. Добавить греческий йогурт и зелень, перемешать.
  3. Равномерно распределить начинку по лавашу.
  4. Свернуть в рулет и нарезать на небольшие ломтики.
  5. Обжарить на сухой сковороде или запечь до румяной корочки.

Как подать

Эти роллы хороши как в горячем, так и в холодном виде. Можно дополнить соусом или свежими овощами — вкус получится ещё ярче!

Быстро, просто и без суеты — этот рецепт точно станет вашим фаворитом.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом
Наука и техника
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом Аудио 
Огород без перекопки и удобрений? Проверенный метод дачников
Садоводство, цветоводство
Огород без перекопки и удобрений? Проверенный метод дачников Аудио 
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Экономика и бизнес
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Сводка с фронта: из 100 танков НАТО из Курской области не вернулся ни один, ВСУ оказалась в котле под Суджей Дмитрий Плотников Стали известны подробности прорыва российских бойцов по газовой трубе в Курской области Любовь Степушова
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Последние материалы
Простуда на губах? Скрываем её с помощью макияжа за 5 минут
Выращивание идеальных животных: в России запускают смелый эксперимент
Кофе — не просто бодрость: как утренний ритуал может спасти ваше сердце
Первая помощь в автошколе — как получить диплом хирурга за одно занятие
Жир сгорит, мышцы останутся: вот что нужно есть перед тренировкой
Не переусердствуйте с уборкой этих восьми вещей в квартире, которые чистят слишком часто
Ретро-автомобили становятся инвестициями
SHAMAN и Мизулина стали главной неожиданностью весны: теперь официально вместе
Чудо-удобрение из кефира: как получить богатый урожай без химии
Что если наша реальность — просто симуляция? Теория, меняющая представление о мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.