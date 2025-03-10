Классика, которая никогда не подводит: этот рецепт рулетов из лаваша выручит в любой ситуации

Когда гости уже на пороге, а времени совсем мало, этот рецепт станет настоящим спасением. Минимум ингредиентов, максимум вкуса — тонкий лаваш, нежный сыр и лёгкий йогуртовый соус создают идеальное сочетание.
Эти роллы хороши как в горячем, так и в холодном виде. Можно дополнить соусом или свежими овощами — вкус получится ещё ярче!
Быстро, просто и без суеты — этот рецепт точно станет вашим фаворитом.
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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