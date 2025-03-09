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Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола

1:21
Еда

Чтобы курица получилась сочной, ароматной и с хрустящей корочкой, важно правильно её замариновать. Бренд-шеф Степан Алехин поделился рецептом своего фирменного маринада, который не раз восхищал его близких.

Маринование курицы
Фото: commons.wikimedia. org by Amin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маринование курицы

Идеальный маринад для курицы

Всё просто: по 1 столовой ложке каждого ингредиента:

  • Соевый соус
  • Устричный соус (или терияки)
  • Свит чили
  • Кунжутное масло

Для любителей острого можно добавить шрирача.

Также понадобится:

  • 1 зубчик чеснока, слегка раздавленный
  • Соль — 1 г

Всё тщательно смешать и замариновать 4 куриных бедра. Лучше использовать мясо на кости с кожей — так оно будет сочнее, а корочка хрустящей.

Сколько мариновать

  • Оптимально — 2 часа в холодильнике.
  • Идеально — оставить на ночь.
  • Срочно? Можно готовить сразу, но вкус будет менее насыщенным.

Как готовить

  1. Разогреть духовку до 180°C.
  2. Выложить бедра на противень с пергаментом.
  3. Запекать 20 минут, пока не появится золотистая корочка.

Какой гарнир лучше

Шеф рекомендует подавать с круглозерным рисом, заправленным мицуканом - это придаст блюду ещё больше азиатских ноток.

Попробуйте этот рецепт — близкие точно попросят добавку!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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