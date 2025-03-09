Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола

Чтобы курица получилась сочной, ароматной и с хрустящей корочкой, важно правильно её замариновать. Бренд-шеф Степан Алехин поделился рецептом своего фирменного маринада, который не раз восхищал его близких.
Всё просто: по 1 столовой ложке каждого ингредиента:
Для любителей острого можно добавить шрирача.
Также понадобится:
Всё тщательно смешать и замариновать 4 куриных бедра. Лучше использовать мясо на кости с кожей — так оно будет сочнее, а корочка хрустящей.
Шеф рекомендует подавать с круглозерным рисом, заправленным мицуканом - это придаст блюду ещё больше азиатских ноток.
Попробуйте этот рецепт — близкие точно попросят добавку!
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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