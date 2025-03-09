Этот маринад заставит вас съесть курицу раньше, чем она дойдёт до стола

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы курица получилась сочной, ароматной и с хрустящей корочкой, важно правильно её замариновать. Бренд-шеф Степан Алехин поделился рецептом своего фирменного маринада, который не раз восхищал его близких.

Фото: commons.wikimedia. org by Amin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маринование курицы

Идеальный маринад для курицы

Всё просто: по 1 столовой ложке каждого ингредиента:

Соевый соус

Устричный соус (или терияки)

Свит чили

Кунжутное масло

Для любителей острого можно добавить шрирача.

Также понадобится:

1 зубчик чеснока, слегка раздавленный

Соль — 1 г

Всё тщательно смешать и замариновать 4 куриных бедра. Лучше использовать мясо на кости с кожей — так оно будет сочнее, а корочка хрустящей.

Сколько мариновать

Оптимально — 2 часа в холодильнике.

Идеально — оставить на ночь.

Срочно? Можно готовить сразу, но вкус будет менее насыщенным.

Как готовить

Разогреть духовку до 180°C. Выложить бедра на противень с пергаментом. Запекать 20 минут, пока не появится золотистая корочка.

Какой гарнир лучше

Шеф рекомендует подавать с круглозерным рисом, заправленным мицуканом - это придаст блюду ещё больше азиатских ноток.

Попробуйте этот рецепт — близкие точно попросят добавку!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



