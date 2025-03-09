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Креветки с лимоном: лайфхак для гурманов или необходимость

1:26
Еда

Креветки готовятся очень быстро — всего пару минут, чтобы сохранить нежную текстуру. Однако из-за короткой термической обработки в них могут сохраняться патогенные микроорганизмы. Поэтому существует простой и вкусный способ снизить риски для здоровья — лимон.

Креветки на гриле
Фото: flickr.com by [cipher], https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Креветки на гриле

Почему к креветкам подают лимон

  • Лимонная кислота частично нейтрализует бактерии, которые могут остаться в морепродуктах после кратковременной термообработки.
  • Маринад из лимонного сока делает креветки плотнее, слегка изменяя их структуру.
  • Вкус становится ярче, а аромат морепродуктов — насыщеннее.

Работает ли лимон для сырых креветок

В блюдах вроде севиче или других закусках из сырых морепродуктов тоже используется кислый маринад. Однако в этом случае он работает скорее для вкуса, чем для полной дезинфекции. Чтобы лимонный сок действительно воздействовал на продукт, мариновать креветки нужно не менее 30 минут.

Как избежать рисков

Эксперты напоминают, что безопасность креветок начинается с их покупки:

  • Выбирайте только сертифицированные точки продаж.
  • Внешний вид продукции не должен вызывать опасений — никаких странных пятен, запаха или налёта.

Таким образом, лимон — это не просто вкусовое дополнение, но и дополнительная мера безопасности при употреблении креветок.

Уточнения

Креветки инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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