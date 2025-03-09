Креветки с лимоном: лайфхак для гурманов или необходимость

Креветки готовятся очень быстро — всего пару минут, чтобы сохранить нежную текстуру. Однако из-за короткой термической обработки в них могут сохраняться патогенные микроорганизмы. Поэтому существует простой и вкусный способ снизить риски для здоровья — лимон.
В блюдах вроде севиче или других закусках из сырых морепродуктов тоже используется кислый маринад. Однако в этом случае он работает скорее для вкуса, чем для полной дезинфекции. Чтобы лимонный сок действительно воздействовал на продукт, мариновать креветки нужно не менее 30 минут.
Эксперты напоминают, что безопасность креветок начинается с их покупки:
Таким образом, лимон — это не просто вкусовое дополнение, но и дополнительная мера безопасности при употреблении креветок.
Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.
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