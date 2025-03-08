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Контрабанда на завтрак: как яйца стали новым белым золотом на границе США

1:59
Еда

Обычное яйцо, привычный продукт для завтрака, внезапно стало дефицитным и даже объектом контрабанды. В США потребители сталкиваются с резким ростом цен на яйца, их нехваткой в магазинах и повышением стоимости блюд с яйцами в ресторанах.

Яйца в лотке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яйца в лотке

Это привело к волне незаконного провоза яиц через границу с Мексикой, где они значительно дешевле. По данным Таможенной и пограничной службы США (CBP), с января 2025 года было задержано более 90 человек, пытавшихся перевезти яйца через границу.

Причины яичного кризиса

Главным фактором дефицита стала вспышка птичьего гриппа, уничтожившая миллионы несушек. Это резко сократило предложение, в то время как спрос остался высоким. Дополнительное влияние оказал рост стоимости кормов, связанный с инфляцией и сбоями в цепочке поставок. Фермерам стало дороже содержать птицу, а эти расходы легли на плечи потребителей.

Контрабанда яиц и штрафы

Разница в цене между США и Мексикой подтолкнула людей к незаконному провозу яиц. Однако ввоз сельскохозяйственных продуктов без разрешения считается контрабандой. Хотя за это маловероятно тюремное заключение, нарушители получают крупные штрафы, а продукция конфискуется.

В Техасе специалисты CBP уже наложили 16 штрафов на сумму около 4000 долларов за попытки провоза запрещённых продуктов, включая яйца.

Что дальше?

Этот кризис показал уязвимость продовольственной системы перед болезнями и экономическими факторами. Ожидается, что ситуация стабилизируется с восстановлением птицеводческих ферм. Крупные продуктовые сети, такие как Aldi, временно ограничивают продажу яиц, а импорт яиц из Турции может немного облегчить ситуацию.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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