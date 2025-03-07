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ТОП-5 самых необычных блюд СССР  

Еда

Советская кухня была не только вкусной, но и оригинальной!

Консерва Килька в томатном соусе
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Консерва Килька в томатном соусе

Некоторые блюда кажутся сегодня странными, но в СССР они были популярны и любимы. Давайте вспомним самые необычные кулинарные шедевры той эпохи.

1. Килька в томатном соусе с горчицей: казалось бы, обычная консерва, но добавление горчицы придавало ей пикантный вкус и делало незаменимой закуской на любом застолье.

2. Салат "Мимоза" с рыбными консервами: этот салат, украшенный тёртым яичным желтком, имитирующим цветы мимозы, был частым гостем на праздничных столах. Необычное сочетание рыбных консервов, овощей и яиц делало его неповторимым.

3. "Бутерброд студенческий": этот бутерброд, состоящий из чёрного хлеба, плавленного сырка "Дружба" и варёной колбасы, был популярен среди студентов благодаря своей простоте и доступности.

4. "Селёдка под шубой" с яблоком: классический салат "Селёдка под шубой" с добавлением тёртого яблока приобретал новый, освежающий вкус.

5. "Торт из печенья "Рыбки": этот торт, состоящий из печенья "Рыбки", сметаны (сгущёнки) и сахарной пудры, был популярен среди детей благодаря своей простоте и сладкому вкусу.

Советские блюда часто готовились из простых и доступных ингредиентов, но при этом выглядели и вкусно, и необычно. Некоторые из них до сих пор остаются любимыми, а другие вызывают ностальгию.

Какое из этих блюд вам довелось попробовать?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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