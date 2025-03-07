Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезни интеллекта: почему высокий IQ может ослабить здоровье
Этот гений сотворил из мусора рай: 50 построек продаются за 269 000 долларов
Человечеству понадобилось 11 000 лет, чтобы выбрать, кого одомашнить — почему некоторые так и остались дикими
Анастасия Волочкова рассказала о своей необычной диете
Сюрприз из Кордовы: ядовитый паук прибыл с грузом оливок в Британию
Квадратные волны — редкое природное явление, способное унести жизни
Простые фразы, которые вдохновят мужчину помогать вам с удовольствием
Долг в 28 миллионов: украинская компания ответит за старые грехи перед Ростсельмаш
3000 долларов за унцию — не предел: успейте запрыгнуть в золотой поезд

Обжарка кофе в air fryer: стоит ли экспериментировать

2:46
Еда

Когда речь заходит о кофе, путь зерна от плантации до чашки довольно долгий. Всё начинается с выбора сорта кофейного дерева и продолжается влиянием климатических условий региона, что напрямую отражается на вкусе и качестве напитка.

Чашка кофе
Фото: flickr.com by David Joyce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чашка кофе

После сбора урожая зерна отправляются к профессиональным обжарщикам. Именно на этом этапе специалисты контролируют время и температуру, чтобы добиться оптимальной тостировки, раскрывающей вкусовые свойства кофе. Затем продукт упаковывается и поступает в продажу, готовый к употреблению — можно приобрести уже молотый или измельчить его самостоятельно перед приготовлением.

Но что, если попробовать обжарить кофе дома? А если использовать для этого air fryer? Эта идея может показаться странной, но именно её решил проверить бариста Джеймс Хоффман.

Научный эксперимент

Хоффман, признанный лучшим бариста мира в 2007 году, давно делится своими исследованиями и тестами на YouTube. Он известен нестандартным подходом к приготовлению кофе, например, экспериментировал с настаиванием пончика для придания напитку его вкуса.

В этот раз его целью было проверить, можно ли тостировать кофе с помощью air fryer — прибора, который обычно используется для приготовления хрустящих блюд без масла. Но действительно ли этот метод эффективен?

Сложности обжарки кофе

На первый взгляд, процесс тостировки кажется простым, но на деле он требует высокой точности. Тостировка напрямую влияет на содержание эфирных масел и ароматических соединений в зёрнах, что определяет конечный вкус напитка. Важны контроль температуры, распределение воздуха и продолжительность нагрева.

Air fryer не предназначена для таких задач. Циркуляция горячего воздуха в ней может быть недостаточно равномерной, из-за чего часть зёрен обжарится слишком сильно, а другая останется сырой. Кроме того, отсутствие точного контроля температуры мешает добиться нужного вкусового профиля.

Стоит ли пробовать

Эксперимент Хоффмана показал, что, несмотря на интерес, обжарка кофе в air fryer — не лучшая идея. Результаты оказались неоднородными, а вкус напитка — далеким от идеала. Это лишь подтверждает важность работы профессиональных обжарщиков, которые учитывают все нюансы для достижения сбалансированного профиля тостировки.

В конечном итоге, хотя эксперименты — это всегда интересно, не все домашние методы оправдывают себя. Особенно если речь идёт о таком сложном процессе, как тостировка кофе.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Домашние животные
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят Аудио 
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Экономика и бизнес
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе Аудио 
Популярное
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка

Накипь в чайнике – проблема, знакомая многим. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых средств: лимонной кислоты и соды, без резкого запаха уксуса.

Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Секрет долгожителей раскрыт: вот что они делают вместо тренировок
Жареная печень без горечи и сухости? Ловите простой лайфхак, который работает всегда
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Последние материалы
Этот гений сотворил из мусора рай: 50 построек продаются за 269 000 долларов
Анастасия Волочкова рассказала о своей необычной диете
Сюрприз из Кордовы: ядовитый паук прибыл с грузом оливок в Британию
Квадратные волны — редкое природное явление, способное унести жизни
Простые фразы, которые вдохновят мужчину помогать вам с удовольствием
8 марта: Международный женский день, начало нэпа и вьетнамской войны
Долг в 28 миллионов: украинская компания ответит за старые грехи перед Ростсельмаш
3000 долларов за унцию — не предел: успейте запрыгнуть в золотой поезд
Обжарка кофе в air fryer: стоит ли экспериментировать
В США опасаются разработки Китаем истребителей шестого поколения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.