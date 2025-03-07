Эликсир молодости в экзотическом плоде: секреты черимойи, о которых молчат

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто бы мог подумать, что самым полезным фруктом может стать продукт, который не так часто встретишь на полках магазинов? Марк Твен называл черимойю самым вкусным фруктом в мире, но ее преимущества не ограничиваются только удивительным вкусом.

Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ экзотический фрукт черимойя

Польза черимойи

Согласно BBC, этот фрукт получил невероятное скоре — 96 из 100 в рейтинге полезных продуктов. Ее текстура кремовая, вкус сочетает нотки ананаса и банана, а внешний вид похож на сердце.

Витаминная бомба

Черимойя богата витаминами A, C и группы B, а также такими минералами, как кальций, калий и магний. Она:

укрепляет сердечно-сосудистую систему

улучшает пищеварение

поддерживает психическое здоровье

снижает уровень холестерина

Помощник при похудении

Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки черимойя дарит чувство сытости, что полезно для снижения веса.

Уточнения

Черимойя (лат. Annona cherimola) — плодовое дерево, вид рода Аннона (Annona) семейства Анноновые (Annonaceae).

