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Эликсир молодости в экзотическом плоде: секреты черимойи, о которых молчат

1:03
Еда

Кто бы мог подумать, что самым полезным фруктом может стать продукт, который не так часто встретишь на полках магазинов? Марк Твен называл черимойю самым вкусным фруктом в мире, но ее преимущества не ограничиваются только удивительным вкусом.

экзотический фрукт черимойя
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
экзотический фрукт черимойя

Польза черимойи

Согласно BBC, этот фрукт получил невероятное скоре — 96 из 100 в рейтинге полезных продуктов. Ее текстура кремовая, вкус сочетает нотки ананаса и банана, а внешний вид похож на сердце.

Витаминная бомба

Черимойя богата витаминами A, C и группы B, а также такими минералами, как кальций, калий и магний. Она:

  • укрепляет сердечно-сосудистую систему
  • улучшает пищеварение
  • поддерживает психическое здоровье
  • снижает уровень холестерина

Помощник при похудении

Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки черимойя дарит чувство сытости, что полезно для снижения веса.

Уточнения

Черимойя (лат. Annona cherimola) — плодовое дерево, вид рода Аннона (Annona) семейства Анноновые (Annonaceae).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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