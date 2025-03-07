Эликсир молодости в экзотическом плоде: секреты черимойи, о которых молчат

Кто бы мог подумать, что самым полезным фруктом может стать продукт, который не так часто встретишь на полках магазинов? Марк Твен называл черимойю самым вкусным фруктом в мире, но ее преимущества не ограничиваются только удивительным вкусом.
Согласно BBC, этот фрукт получил невероятное скоре — 96 из 100 в рейтинге полезных продуктов. Ее текстура кремовая, вкус сочетает нотки ананаса и банана, а внешний вид похож на сердце.
Черимойя богата витаминами A, C и группы B, а также такими минералами, как кальций, калий и магний. Она:
Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки черимойя дарит чувство сытости, что полезно для снижения веса.
Черимойя (лат. Annona cherimola) — плодовое дерево, вид рода Аннона (Annona) семейства Анноновые (Annonaceae).
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