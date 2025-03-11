Секретный лайфхак кондитеров: вот как сделать пастилу, которая никого не оставит равнодушным

Приготовить домашнюю пастилу на самом деле не так уж и сложно. Все, что вам нужно — это немного терпения и нужные ингредиенты. Пастила получится мягкой, воздушной и невероятно вкусной, а процесс ее создания — увлекательным.

Желатин нужно залить половиной стакана горячей воды и тщательно размешать до полного растворения.

В кастрюле смешать сахар, сироп, соль и оставшуюся воду. Поставить на средний огонь и варить около 7 минут, периодически помешивая.

Как только сахар расплавится, выключить огонь и добавить растворенный желатин. Оставить смесь остывать до комнатной температуры.

В глубокой посуде взбить яичные белки. Затем влить в них желатиновую смесь и продолжать взбивать миксером на высокой скорости, пока масса не станет густой и пышной. Добавить ванильный сахар и продолжать взбивать до необходимой консистенции.

Крахмал и сахарную пудру нужно смешать, а потом посыпать этой смесью застеленный бумагой для выпекания и смазанный маслом противень.

Вылить пастиловую массу на противень, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Сверху снова присыпать смесью крахмала и сахарной пудры. Оставить пастилу на 3-4 часа настояться при комнатной температуре, не накрывая и не убирая в холодильник.