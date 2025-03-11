Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маскируем трубы в интерьере: три способа, о которых мало кто догадывается
Хотите кашу без горечи? Попробуйте этот хитрый трюк — быстро, просто и бесплатно
Разрушаем мифы: почему большие веса не всегда залог роста мышц
Ваш дезодорант работает против вас: ошибки, из-за которых свежести не хватает даже на пару часов
Латвия подбивает Евросоюз конфисковать российские активы
Звёзды, которые не подведут: древняя астрономия и секреты, которые должны были бы знать все путешественники
Утренние концерты кошек: почему они не дают вам поспать и что с этим делать
Вишню будете раздавать даже соседям: весенняя обрезка, которая гарантирует рекордный урожай
Этот сад не нуждается в поливе: какие растения помогут вам сэкономить время и воду

Секретный лайфхак кондитеров: вот как сделать пастилу, которая никого не оставит равнодушным

2:00
Еда

Приготовить домашнюю пастилу на самом деле не так уж и сложно. Все, что вам нужно — это немного терпения и нужные ингредиенты. Пастила получится мягкой, воздушной и невероятно вкусной, а процесс ее создания — увлекательным.

Пастила
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пастила

Продукты (на 5 порций):

  • Желатин — 30 г
  • Вода — 1 ст.
  • Сахар — 420 г
  • Патока или сироп — по вкусу
  • Соль — щепотка
  • Яичный белок — 2 шт.
  • Ванильный сахар — 1 уп.
  • Сахарная пудра со вкусом ванили — половина уп.
  • Крахмал — 25 г

Как сделать пастилу в домашних условиях:

  1. Желатин нужно залить половиной стакана горячей воды и тщательно размешать до полного растворения.

  2. В кастрюле смешать сахар, сироп, соль и оставшуюся воду. Поставить на средний огонь и варить около 7 минут, периодически помешивая.

  3. Как только сахар расплавится, выключить огонь и добавить растворенный желатин. Оставить смесь остывать до комнатной температуры.

  4. В глубокой посуде взбить яичные белки. Затем влить в них желатиновую смесь и продолжать взбивать миксером на высокой скорости, пока масса не станет густой и пышной. Добавить ванильный сахар и продолжать взбивать до необходимой консистенции.

  5. Крахмал и сахарную пудру нужно смешать, а потом посыпать этой смесью застеленный бумагой для выпекания и смазанный маслом противень.

  6. Вылить пастиловую массу на противень, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Сверху снова присыпать смесью крахмала и сахарной пудры. Оставить пастилу на 3-4 часа настояться при комнатной температуре, не накрывая и не убирая в холодильник.

  7. После того как пастила застынет, с помощью формочек для печенья или острого ножа нарежьте пастилу на нужные формы.

Уточнения

Пастила́ — кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Еда и рецепты
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова Аудио 
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Новости спорта
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Сводка с фронта: Зеленский втихаря извинился перед Трампом, Сырский заявил, что побеждает корейцев и русских Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Арбузы в средней полосе? Этот трюк сделает их, как на юге
Последние материалы
Маскируем трубы в интерьере: три способа, о которых мало кто догадывается
Хотите кашу без горечи? Попробуйте этот хитрый трюк — быстро, просто и бесплатно
Разрушаем мифы: почему большие веса не всегда залог роста мышц
Ваш дезодорант работает против вас: ошибки, из-за которых свежести не хватает даже на пару часов
Латвия подбивает Евросоюз конфисковать российские активы
Звёзды, которые не подведут: древняя астрономия и секреты, которые должны были бы знать все путешественники
Утренние концерты кошек: почему они не дают вам поспать и что с этим делать
Вишню будете раздавать даже соседям: весенняя обрезка, которая гарантирует рекордный урожай
Этот сад не нуждается в поливе: какие растения помогут вам сэкономить время и воду
Будильник против смартфона: почему олдскул снова в моде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.