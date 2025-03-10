Забудьте о сосисках в тесте: встречайте булочки-гусенички с чесночным маслом

Эти забавные булочки в форме гусениц — аппетитная альтернатива классическим сосискам в тесте. Ароматное дрожжевое тесто, золотистая корочка, пряный чесночный аромат и тягучий сыр — звучит вкусно? Тогда давайте готовить!
В тёплом молоке растворяем дрожжи с сахаром и оставляем на 15-20 минут, чтобы они активировались и покрылись шапочкой пены. Добавляем соль, масло и постепенно вводим муку. Замешиваем мягкое, эластичное тесто, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 40-50 минут — оно должно увеличиться вдвое.
Готовое тесто выкладываем на присыпанную мукой поверхность, делим на 10-12 равных частей и скатываем их в шарики. Каждый шарик раскатываем в овальную лепёшку, кладём в центр сосиску и плотно защипываем края — по сути, заворачиваем как вареник.
Теперь делаем надрезы поперёк булочки, но не до конца — залепленный край должен оставаться целым. Должно получиться 6-8 кусочков. Теперь начинается самое интересное:
Выкладываем булочки на противень с пергаментом, смазываем яйцом с молоком и маслом, оставляем на 15-20 минут в тепле, чтобы они немного подошли.
Перед выпеканием слегка смазываем кетчупом и посыпаем тёртым сыром. Отправляем в разогретую до 190-200°C духовку на 25 минут, пока булочки не станут румяными и золотистыми.
Как только достанете их из духовки, сразу смажьте чесночным маслом и щедро посыпьте зеленью. Вкусные, ароматные, аппетитные — просто невозможно устоять!
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.