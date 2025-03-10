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Забудьте о сосисках в тесте: встречайте булочки-гусенички с чесночным маслом

2:52
Еда

Эти забавные булочки в форме гусениц — аппетитная альтернатива классическим сосискам в тесте. Ароматное дрожжевое тесто, золотистая корочка, пряный чесночный аромат и тягучий сыр — звучит вкусно? Тогда давайте готовить!

Булочки с сосисками
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булочки с сосисками

Ингредиенты (на 10 порций):

Для теста:

  • Молоко — 0,5 л
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Свежие дрожжи — 50 г (или 15 г сухих)
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Растительное масло — 30 г
  • Мука — 4-5 стаканов (просеянная, количество регулируем по консистенции теста)

Для начинки:

  • Сосиски — 10-12 шт. (длиной не менее 10 см)
  • Тертый сыр — по вкусу
  • Кетчуп — по вкусу
  • Чеснок, укроп, петрушка — для ароматного финального штриха

Для смазки:

  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
    (Всё тщательно взбить венчиком)

Как приготовить "Гусенички" с сосисками

1. Делаем тесто

В тёплом молоке растворяем дрожжи с сахаром и оставляем на 15-20 минут, чтобы они активировались и покрылись шапочкой пены. Добавляем соль, масло и постепенно вводим муку. Замешиваем мягкое, эластичное тесто, накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 40-50 минут — оно должно увеличиться вдвое.

2. Формируем булочки

Готовое тесто выкладываем на присыпанную мукой поверхность, делим на 10-12 равных частей и скатываем их в шарики. Каждый шарик раскатываем в овальную лепёшку, кладём в центр сосиску и плотно защипываем края — по сути, заворачиваем как вареник.

Теперь делаем надрезы поперёк булочки, но не до конца — залепленный край должен оставаться целым. Должно получиться 6-8 кусочков. Теперь начинается самое интересное:

  • Первый кусочек отворачиваем влево, приподнимая сосиску вверх.
  • Второй — вправо.
  • Так чередуем, пока вся булочка не превратится в "гусеничку".

3. Финальные штрихи и выпекание

Выкладываем булочки на противень с пергаментом, смазываем яйцом с молоком и маслом, оставляем на 15-20 минут в тепле, чтобы они немного подошли.

Перед выпеканием слегка смазываем кетчупом и посыпаем тёртым сыром. Отправляем в разогретую до 190-200°C духовку на 25 минут, пока булочки не станут румяными и золотистыми.

Как только достанете их из духовки, сразу смажьте чесночным маслом и щедро посыпьте зеленью. Вкусные, ароматные, аппетитные — просто невозможно устоять!

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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