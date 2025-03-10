Чипсы за 5 минут без масла и лишних трат — лень ещё никогда не была такой выгодной

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте о магазинных чипсах с длинным списком непонятных ингредиентов! Приготовить хрустящие картофельные чипсы дома проще, чем кажется, и для этого даже не нужен фритюр. Всё, что потребуется — микроволновка, немного специй и терпение. Натуральный вкус картофеля, аромат пряностей и аппетитная хрустящая корочка — вот что делает этот рецепт идеальным.

Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чипсы

Что понадобится (на 1 порцию):

Картофель - 400 г (3 шт.)

- 400 г (3 шт.) Растительное масло - 1 ст. ложка

- 1 ст. ложка Копчёная паприка - 1 ч. ложка

- 1 ч. ложка Сушёные итальянские травы - 1 ч. ложка

- 1 ч. ложка Соль - по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка картофеля

Очистите картофель, промойте и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Затем нарежьте его очень тонкими ломтиками. Лучше всего использовать овощечистку, тёрку для слайсов или мандолину — так все кусочки будут одинаковой толщины, что важно для равномерного запекания.

2. Удаление крахмала

Чтобы чипсы получились по-настоящему хрустящими, нужно избавиться от лишнего крахмала. Для этого переложите ломтики картофеля в миску, залейте холодной водой и оставьте на 1 час. Затем поменяйте воду и подержите ещё час.

3. Подсушивание

Выложите картофель на чистое полотенце в один слой и оставьте на 10 минут. Это поможет избежать излишней влаги, которая может помешать чипсам равномерно запекаться.

4. Приправы и масло

Переложите картофель в миску, добавьте соль, специи, масло и хорошенько перемешайте руками. Каждый ломтик должен быть равномерно покрыт приправами.

5. Запекание

Вырежьте из пергамента круг по размеру тарелки-поддона микроволновки и застелите её. Разложите картофель в один слой. Готовьте при мощности 800 Вт 3 минуты, затем переверните ломтики и запекайте ещё 2 минуты.

6. Готовность и подача

Повторите процесс с оставшимися ломтиками. В итоге из 400 г картофеля получится около 100г готовых чипсов. Они должны быть золотистыми, сухими и приятно хрустящими.

Подавайте сразу же или храните в герметичном контейнере.

Приятного хруста!

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

