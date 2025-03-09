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Мясо, специи и хитрый приём — вот как сделать люля-кебаб сочным

2:29
Еда

Люля-кебаб традиционно готовят из баранины, но если баранины под рукой нет, на помощь приходит свинина. Этот вариант получается не менее вкусным, особенно если добавить немного домашнего сала. Готовить будем в духовке — без дыма и углей, но с тем самым насыщенным ароматом восточных специй.

Люля-кебаб
Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Люля-кебаб

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Фарш свиной — 700 г
  • Сало (лучше домашнее) — 100 г
  • Лук — 2 шт. (200 г)
  • Чеснок — 2 зубчика (10 г)
  • Кинза (зелень) — 5-6 веточек
  • Кориандр, базилик сушёный — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — 50 г (или сколько понадобится)

Как приготовить люля-кебаб:

1. Подготовка фарша

Лук, чеснок, зелень и сало мелко измельчаем — можно ножом, можно через мясорубку. Всё это добавляем к свиному фаршу, щедро сдабриваем специями и начинаем вымешивать. Да, руками. И не просто перемешивать, а минут 20 хорошенько отбивать, чтобы масса стала плотной и вязкой.

Затем утрамбовываем фарш в миске, поливаем небольшим количеством масла (чтобы не заветрился), накрываем крышкой и убираем в холодильник на ночь. Это обязательный этап — так фарш станет ещё более однородным, а люля-кебабы не будут разваливаться при запекании.

2. Формирование люля

Духовку разогреваем до 250°C, противень застилаем фольгой.

Достаём охлаждённый фарш, формируем люля-кебабы: берём небольшую порцию фарша, расплющиваем в ладони, кладём внутрь шампур и плотно обжимаем со всех сторон, придавая продолговатую форму. Главное — не оставлять пустот внутри, иначе люля могут потрескаться при запекании.

3. Запекание

Выкладываем люля-кебабы на противень, оставляя между ними зазор в пару сантиметров. Каждый люля смазываем растительным маслом — это поможет сохранить сочность.

Ставим в духовку, уменьшаем температуру до 200°C и запекаем 30 минут (если есть режим конвекции — включаем его). В середине приготовления переворачиваем люля-кебабы, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон.

Готовые люля-кебабы подаём горячими, с лавашом, свежими овощами и соусом.

Уточнения

Люля́-кеба́б (kabab — жареное мясо) — блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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