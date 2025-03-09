Мясо, специи и хитрый приём — вот как сделать люля-кебаб сочным

Люля-кебаб традиционно готовят из баранины, но если баранины под рукой нет, на помощь приходит свинина. Этот вариант получается не менее вкусным, особенно если добавить немного домашнего сала. Готовить будем в духовке — без дыма и углей, но с тем самым насыщенным ароматом восточных специй.
Лук, чеснок, зелень и сало мелко измельчаем — можно ножом, можно через мясорубку. Всё это добавляем к свиному фаршу, щедро сдабриваем специями и начинаем вымешивать. Да, руками. И не просто перемешивать, а минут 20 хорошенько отбивать, чтобы масса стала плотной и вязкой.
Затем утрамбовываем фарш в миске, поливаем небольшим количеством масла (чтобы не заветрился), накрываем крышкой и убираем в холодильник на ночь. Это обязательный этап — так фарш станет ещё более однородным, а люля-кебабы не будут разваливаться при запекании.
Духовку разогреваем до 250°C, противень застилаем фольгой.
Достаём охлаждённый фарш, формируем люля-кебабы: берём небольшую порцию фарша, расплющиваем в ладони, кладём внутрь шампур и плотно обжимаем со всех сторон, придавая продолговатую форму. Главное — не оставлять пустот внутри, иначе люля могут потрескаться при запекании.
Выкладываем люля-кебабы на противень, оставляя между ними зазор в пару сантиметров. Каждый люля смазываем растительным маслом — это поможет сохранить сочность.
Ставим в духовку, уменьшаем температуру до 200°C и запекаем 30 минут (если есть режим конвекции — включаем его). В середине приготовления переворачиваем люля-кебабы, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон.
Готовые люля-кебабы подаём горячими, с лавашом, свежими овощами и соусом.
Люля́-кеба́б (kabab — жареное мясо) — блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях.
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