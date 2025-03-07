Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем дачу и урожай: простой способ, который выручает от мышей
15-летняя шахматистка из России покорила мир: как ей это удалось
Тишина, которая стоит слишком дорого: из за этих популярных наушников мозг может забыть как звучит реальный мир
Как быстро и эффективно удобрить огород: секреты, которые знают не все
Кошка ложится между супругами? Может быть, это плохой знак
Никогда не выбрасывайте одноразовые мельницы для специй: вот как их использовать снова и снова
Нежный постный пирог с грушами — быстрый рецепт для всей семьи
Секреты нового электрокроссовера, который установит новые стандарты в автомобильном мире
Океанский единорог и его секрет — новое представление о нарвалах

Excelsa: редкий сорт кофе, который может стать спасением в условиях изменения климата

1:42
Еда

Кофе Excelsa, открытый более века назад в Южном Судане, привлекает внимание как местных жителей, так и международного сообщества в условиях глобального кофейного кризиса, вызванного изменением климата.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Этот редкий сорт кофе, выращиваемый также в других африканских странах и Азии, отличается глубокими корнями, толстыми листьями и устойчивостью к засухе, жаре, вредителям и болезням. Однако он занимает менее 1% мирового кофейного рынка, что делает его менее доступным для широкой публики, пишет британское издание Time.com.

В Южном Судане, где кофейные деревья когда-то выращивались британскими колонизаторами, но производство было прекращено из-за конфликтов, Excelsa может стать новой надеждой. Этот сорт кофе имеет сладкий вкус с нотками шоколада, темных фруктов и лесного ореха, что делает его уникальным и привлекательным для гурманов.

Местные фермеры, обучаемые компаниями по устойчивому агролесоводству, начали выращивать Excelsa, и первые результаты обнадеживают. Ожидается, что к 2027 году этот кофе может принести экономике Южного Судана около 2 миллионов долларов. Однако развитие отрасли сталкивается с множеством проблем, включая нестабильную инфраструктуру, небезопасную обстановку и высокие транспортные расходы.

Несмотря на эти трудности, Excelsa представляет собой ценный ресурс, который может помочь справиться с последствиями изменения климата и создать новые возможности для фермеров в одном из самых сложных регионов мира.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Ко́фе либери́йский или Кофе́йное де́рево либери́йское (лат. Cofféa liberica) — вид цветковых растений рода Кофе (Coffea) трибы Кофейные (Coffeeae) семейства Мареновые. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление
Российский шоу-бизнес
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление Аудио 
Квартиры в Москве дешевеют: почему застройщики готовы скидывать цены и где урвать выгодную сделку
Недвижимость
Квартиры в Москве дешевеют: почему застройщики готовы скидывать цены и где урвать выгодную сделку Аудио 
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Недвижимость
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка Аудио 
Популярное
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка

Накипь в чайнике – проблема, знакомая многим. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых средств: лимонной кислоты и соды, без резкого запаха уксуса.

Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Жареная печень без горечи и сухости? Ловите простой лайфхак, который работает всегда
Секрет долгожителей раскрыт: вот что они делают вместо тренировок
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Последние материалы
Кошка ложится между супругами? Может быть, это плохой знак
Никогда не выбрасывайте одноразовые мельницы для специй: вот как их использовать снова и снова
Excelsa: редкий сорт кофе, который может стать спасением в условиях изменения климата
Нежный постный пирог с грушами — быстрый рецепт для всей семьи
Секреты нового электрокроссовера, который установит новые стандарты в автомобильном мире
Океанский единорог и его секрет — новое представление о нарвалах
Тихая днём, огненная ночью — как меняется Бангла-роуд после заката
Милла Йовович рассказала об отношениях с мужем: мне повезло
Пластика век – ваш шанс вернуть молодость и свежесть взгляду
Восстановление здоровой среды в мозге поможет противостоять болезни Альцгеймера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.