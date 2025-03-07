Excelsa: редкий сорт кофе, который может стать спасением в условиях изменения климата

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе Excelsa, открытый более века назад в Южном Судане, привлекает внимание как местных жителей, так и международного сообщества в условиях глобального кофейного кризиса, вызванного изменением климата.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Этот редкий сорт кофе, выращиваемый также в других африканских странах и Азии, отличается глубокими корнями, толстыми листьями и устойчивостью к засухе, жаре, вредителям и болезням. Однако он занимает менее 1% мирового кофейного рынка, что делает его менее доступным для широкой публики, пишет британское издание Time.com.

В Южном Судане, где кофейные деревья когда-то выращивались британскими колонизаторами, но производство было прекращено из-за конфликтов, Excelsa может стать новой надеждой. Этот сорт кофе имеет сладкий вкус с нотками шоколада, темных фруктов и лесного ореха, что делает его уникальным и привлекательным для гурманов.

Местные фермеры, обучаемые компаниями по устойчивому агролесоводству, начали выращивать Excelsa, и первые результаты обнадеживают. Ожидается, что к 2027 году этот кофе может принести экономике Южного Судана около 2 миллионов долларов. Однако развитие отрасли сталкивается с множеством проблем, включая нестабильную инфраструктуру, небезопасную обстановку и высокие транспортные расходы.

Несмотря на эти трудности, Excelsa представляет собой ценный ресурс, который может помочь справиться с последствиями изменения климата и создать новые возможности для фермеров в одном из самых сложных регионов мира.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Ко́фе либери́йский или Кофе́йное де́рево либери́йское (лат. Cofféa liberica) — вид цветковых растений рода Кофе (Coffea) трибы Кофейные (Coffeeae) семейства Мареновые.

