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Маленькие порции — большое удовольствие: как есть сладкое и не толстеть

1:47
Еда

Во время диеты не следует полностью исключать сладкое, так как это может привести к срыву. Вместо этого лучше выбирать небольшие порции сладостей, содержащих до 150 калорий, как рекомендует диетолог Юлия Атаманова.

Пирожные
Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожные

По словам диетолога, среди таких сладостей можно выделить маленькую шоколадку "Алёнка" (110 ккал), Kinder Maxi (115 ккал), MilkyWay (146 ккал), Kinder Pingui (135 ккал), Kinder Paradiso (140 ккал), небольшие вафельные трубочки (130 ккал) и творожный сырок "Суфле" от Ростагрокомплекс (150 ккал).

Важно не покупать большие упаковки, а ограничиться небольшой порцией, есть медленно и наслаждаться вкусом, подчеркнула специалист.

По словам диетолога, когда порция сладости большая, сложнее контролировать её потребление. Полный отказ от сладкого также не рекомендуется, пишет Газета.Ru.

"Отказываться совсем от таких лакомств тоже нельзя. Иногда люди не могут остановиться есть сладкое как раз из-за ограничений в еде. Вы испытываете постоянное чувство голода или едите полезную, но не вкусную еду. И за счет сладкого получаете то удовольствие, которое не получили от другой еды", — объяснила Атаманова.

Если человек не может ограничиться маленькой шоколадкой и всё равно переедает, это может быть связано с психологическими факторами, такими как попытка расслабиться с помощью еды. В этом случае стоит рассмотреть альтернативные способы отдыха, например, занятия спортом или хобби, посоветовала эксперт.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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