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Съедают за секунды: россияне раскупают этот десерт, как горячие пирожки — в чем феномен дубайского шоколада

1:48
Еда

В России наблюдается растущий интерес к дубайскому шоколаду. Согласно данным исследования, проведённого 2ГИС, за последние два месяца количество запросов на карты городов с информацией о местах продажи этого десерта увеличилось на 20%. Это сопоставимо с пиковым спросом в октябре 2024 года, когда интерес к дубайскому шоколаду был на уровне безалкогольных напитков, ставших популярным трендом в российском общепите в том же году.

Дубайский шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by WiseWoman, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дубайский шоколад

Средняя стоимость плитки дубайского шоколада весом от 200 до 250 граммов в крупных городах России равна 2188 рублей. Самым доступным городом для покупки является Ростов-на-Дону, где средняя цена плитки составляет 1217 рублей. В пятёрку городов с наиболее доступными ценами также входят Воронеж (1485 рублей), Волгоград (1499 рублей), Нижний Новгород (1625 рублей) и Красноярск (1676 рублей). В Москве средняя стоимость дубайского шоколада достигает 4137 рублей, что делает его самым дорогим среди перечисленных городов, сообщает Газета.Ru.

Дубайский шоколад представляет собой уникальный ручной десерт, состоящий из шоколадного батончика или плитки с начинкой из кнафе (вытяжное тесто катаифи, вытянутое в тонкие нити) и тахини (паста из кунжутных семян). Изначально этот десерт можно было приобрести только в Объединённых Арабских Эмиратах, но позже он стал доступен и в российских магазинах.

Уточнения

Дубайский шоколад — название шоколадной плитки с начинкой из смеси кадаифа и фисташек производимой компанией Fix Dessert Chocolatier в эмирате Дубай.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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