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Вы жарите котлеты, а соседи уже стучатся за рецептом: как добиться такого результата

1:27
Еда

Наверняка вы замечали, что домашние котлеты иногда выходят сухими и плотными, а ресторанные — тают во рту. В чём секрет? Всё дело не в дорогих продуктах или особой технике жарки, а в одном простом компоненте, который есть на каждой кухне.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Добавьте сок — и котлеты заиграют новыми красками

Кислота делает мясо нежнее

Добавление лимонного, яблочного или апельсинового сока запускает химическую реакцию, которая мягко расщепляет волокна.

Сахара в соке создают золотистую корочку

При жарке фруктовые сахара карамелизуются, придавая котлетам аппетитный вид и дополнительный вкус.

Как правильно добавить сок?

  • 1 ст. ложка сока на 500 г фарша
  • Тщательно вымесить и оставить на 15 минут

Для куриного фарша лучше ананасовый сок

В нём есть фермент бромелайн, который делает мясо сочнее, но не добавляйте свежий ананас — он разрушит структуру фарша!

Веганский лайфхак

В фарш из нута добавьте 1 ч. ложку яблочного уксуса — это смягчит бобовые и уберёт "травянистый" привкус.

Что делать после жарки

Переложите котлеты на бумажное полотенце и накройте фольгой — так они останутся сочными, а лишний жир уйдёт.

Попробуйте сами — и ваши котлеты будут просить все соседи!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса соуса) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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