Вы жарите котлеты, а соседи уже стучатся за рецептом: как добиться такого результата

Наверняка вы замечали, что домашние котлеты иногда выходят сухими и плотными, а ресторанные — тают во рту. В чём секрет? Всё дело не в дорогих продуктах или особой технике жарки, а в одном простом компоненте, который есть на каждой кухне.
Кислота делает мясо нежнее
Добавление лимонного, яблочного или апельсинового сока запускает химическую реакцию, которая мягко расщепляет волокна.
Сахара в соке создают золотистую корочку
При жарке фруктовые сахара карамелизуются, придавая котлетам аппетитный вид и дополнительный вкус.
Как правильно добавить сок?
Для куриного фарша лучше ананасовый сок
В нём есть фермент бромелайн, который делает мясо сочнее, но не добавляйте свежий ананас — он разрушит структуру фарша!
Веганский лайфхак
В фарш из нута добавьте 1 ч. ложку яблочного уксуса — это смягчит бобовые и уберёт "травянистый" привкус.
Что делать после жарки
Переложите котлеты на бумажное полотенце и накройте фольгой — так они останутся сочными, а лишний жир уйдёт.
Попробуйте сами — и ваши котлеты будут просить все соседи!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса соуса) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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