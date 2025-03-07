Хрустящая корочка и сочное мясо: как запечь идеальную курицу

Хрустящая золотистая корочка и нежное, сочное мясо — не везение, а результат соблюдения простых, но важных правил. Даже если вы новичок, эта техника поможет приготовить курицу, которая растает во рту!
Удалите влагу
Перед готовкой тщательно промокните тушку бумажным полотенцем — лишняя влага мешает образованию хрустящей корочки.
Маринуйте правильно
Смесь из оливкового масла, паприки и чеснока лучше втирать под кожу — так аромат глубже проникнет в мясо.
Солите за час до запекания
Соль должна равномерно распределиться, но не вытянуть соки из мяса.
Создайте "ударный" жар
Запекайте первые 20 минут при 220°C, затем уменьшите температуру до 180°C и готовьте до румяности.
Готовьте на решетке
Положите курицу грудкой вниз на решетку, а под неё поставьте противень с водой — это поможет мясу пропечься равномерно.
Контролируйте температуру
Готовность проверяют кулинарным термометром — 75°C в бедре означает, что курица полностью пропеклась. Если прибора нет, проколите тушку: прозрачный сок без розовых следов — верный знак, что пора подавать.
Дайте мясу "отдохнуть"
После духовки заверните курицу в фольгу на 10 минут - так она останется сочной.
Дополнительные хитрости
Главное — не передержать! Пересушенную курицу не спасут ни специи, ни соусы. Следуйте этим шагам — и ваш ужин станет настоящим триумфом!
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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