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Хрустящая корочка и сочное мясо: как запечь идеальную курицу

1:54
Еда

Хрустящая золотистая корочка и нежное, сочное мясо — не везение, а результат соблюдения простых, но важных правил. Даже если вы новичок, эта техника поможет приготовить курицу, которая растает во рту!

Запечённая курица
Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая курица

Как запечь курицу идеально?

Удалите влагу

Перед готовкой тщательно промокните тушку бумажным полотенцем — лишняя влага мешает образованию хрустящей корочки.

Маринуйте правильно

Смесь из оливкового масла, паприки и чеснока лучше втирать под кожу — так аромат глубже проникнет в мясо.

Солите за час до запекания

Соль должна равномерно распределиться, но не вытянуть соки из мяса.

Создайте "ударный" жар

Запекайте первые 20 минут при 220°C, затем уменьшите температуру до 180°C и готовьте до румяности.

Готовьте на решетке

Положите курицу грудкой вниз на решетку, а под неё поставьте противень с водой — это поможет мясу пропечься равномерно.

Контролируйте температуру

Готовность проверяют кулинарным термометром — 75°C в бедре означает, что курица полностью пропеклась. Если прибора нет, проколите тушку: прозрачный сок без розовых следов — верный знак, что пора подавать.

Дайте мясу "отдохнуть"

После духовки заверните курицу в фольгу на 10 минут - так она останется сочной.

Дополнительные хитрости

  • Мёд или сахар в маринаде помогут добиться красивой карамелизации.
  • Лимонный сок смягчает мясные волокна.
  • Веточки розмарина в духовке придадут блюду утончённый аромат.

Главное — не передержать! Пересушенную курицу не спасут ни специи, ни соусы. Следуйте этим шагам — и ваш ужин станет настоящим триумфом!

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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