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Диетологи раскрыли секрет: это мясо можно есть килограммами и худеть — вот о чем речь

4:04
Еда

Когда речь заходит о сбалансированном рационе, правильный выбор белка играет ключевую роль. Мясо часто считается основным источником белка, но существует множество вариантов, которые могут быть более постными и полезными. Знание того, какое мясо можно употреблять во время диеты, помогает контролировать вес и поддерживать здоровый образ жизни, уверены авторы итальянского издания Farmaciaamendola.

Стейк на столе
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк на столе
  1. Куриная грудка - один из самых популярных и легких источников белка. Она содержит мало калорий и много белка, что делает её идеальным выбором для тех, кто хочет сократить потребление жиров. Куриная грудка универсальна в приготовлении: её можно жарить на гриле, запекать или мариновать. Благодаря своему нейтральному вкусу, она легко сочетается с различными специями и приправами.
  2. Индейка также является отличным вариантом для низкокалорийной диеты. Грудка индейки богата белком и содержит мало жира. Этот продукт не только помогает наращивать мышечную массу, но и хорошо утоляет голод, что особенно важно для контроля аппетита. Индейка имеет нежный вкус и подходит для множества блюд, от фрикаделек до салатов.
  3. Если вы предпочитаете красное мясо, есть несколько нежирных вариантов. Вырезка или филе говядины содержат меньше жира, чем более жирные отрубы, такие как рибай или шорт-риб. При выборе говядины рекомендуется обращать внимание на этикетки и отдавать предпочтение мясу травяного откорма. Оно, как правило, более питательно и содержит меньше внутримышечного жира.
  4. Телятина - ещё один хороший выбор для тех, кто хочет разнообразить свой рацион. Она содержит меньше жира, чем многие другие виды красного мяса, и является богатым источником минералов, таких как железо и цинк. Телятину можно готовить разными способами: тушить, жарить на гриле или запекать. Она легко впитывает вкусы маринадов, оставаясь при этом низкокалорийной.
  5. Рыба, такая как треска и лосось, является отличной альтернативой мясу. Она богата белком и полезными для сердца жирами, включая омега-3 жирные кислоты. Лосось, в частности, содержит эти ценные кислоты, которые необходимы для здоровья сердечно-сосудистой системы. Включение рыбы в рацион помогает разнообразить источники белка и снижает риск развития заболеваний.

При выборе постного мяса важно учитывать не только его тип, но и способ приготовления. Жарка и методы, требующие использования большого количества масла, не лучший выбор. Приготовление на гриле, на пару или запекание помогут сохранить питательные вещества и снизить калорийность. Использование специй и травяных маринадов позволяет усилить вкус без добавления жира и калорий.

Важно помнить, что для поддержания здоровья необходимо сбалансировать рацион. Постное мясо должно сочетаться с другими продуктами, такими как фрукты, овощи и цельнозерновые. Это обеспечит достаточное потребление витаминов и минералов.

Включение нежирного мяса в ежедневный рацион не только полезно, но и может быть вкусным. Знание различных видов мяса и их питательных свойств поможет вам сделать осознанный выбор и изменить свои пищевые привычки. Приготовление сбалансированных блюд не только принесет пользу организму, но и доставит удовольствие.

В заключение, для здорового питания и контроля веса важно выбирать правильные виды мяса. Упор на курицу, индейку, нежирные куски говядины и рыбу позволит удовлетворить потребность в белке, не жертвуя вкусом. Соблюдение этих советов поможет вам оставаться в форме и чувствовать себя лучше.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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