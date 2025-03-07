Хрустящее тесто и нежная начинка — идеальный лимонный пирог, который вас покорит

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите ароматную выпечку с кислинкой, этот лимонный пирог станет вашим фаворитом! Хрустящее песочное тесто и нежная цитрусовая начинка — идеальное сочетание, перед которым невозможно устоять. Готовится он просто, а съедается ещё быстрее!

Фото: flickr.com by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пирог с персиками

Что понадобится?

Для теста:

2 яйца

260 г муки

70 г сахара

100 г сливочного масла

10 г разрыхлителя

щепотка соли

Для начинки:

4 лимона

180 г сахара

50 г кукурузного крахмала

Как приготовить?

Подготовьте лимоны — удалите косточки, заморозьте их на ночь, затем разморозьте и измельчите.

Сделайте тесто — соедините яйца, сахар и масло, добавьте муку с разрыхлителем и солью. Заверните тесто в плёнку и отправьте в холодильник на час.

Приготовьте начинку — уварите лимонную массу с сахаром и крахмалом до лёгкой густоты.

Сформируйте пирог — большую часть теста распределите по форме, сделав бортики, выложите начинку и присыпьте тёртым охлаждённым тестом.

Выпекайте при 180 °C 30 минут — пока пирог не станет румяным.

Этот пирог идеально подойдёт для уютного чаепития и точно вызовет восторг у ваших гостей!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

