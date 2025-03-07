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Хрустящее тесто и нежная начинка — идеальный лимонный пирог, который вас покорит

1:26
Еда

Если вы любите ароматную выпечку с кислинкой, этот лимонный пирог станет вашим фаворитом! Хрустящее песочное тесто и нежная цитрусовая начинка — идеальное сочетание, перед которым невозможно устоять. Готовится он просто, а съедается ещё быстрее!

Пирог с персиками
Фото: flickr.com by Stacy Spensley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пирог с персиками

Что понадобится?

Для теста:

  • 2 яйца
  • 260 г муки
  • 70 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 10 г разрыхлителя
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 4 лимона
  • 180 г сахара
  • 50 г кукурузного крахмала

Как приготовить?

Подготовьте лимоны — удалите косточки, заморозьте их на ночь, затем разморозьте и измельчите.

Сделайте тесто — соедините яйца, сахар и масло, добавьте муку с разрыхлителем и солью. Заверните тесто в плёнку и отправьте в холодильник на час.

Приготовьте начинку — уварите лимонную массу с сахаром и крахмалом до лёгкой густоты.

Сформируйте пирог — большую часть теста распределите по форме, сделав бортики, выложите начинку и присыпьте тёртым охлаждённым тестом.

Выпекайте при 180 °C 30 минут — пока пирог не станет румяным.

Этот пирог идеально подойдёт для уютного чаепития и точно вызовет восторг у ваших гостей!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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