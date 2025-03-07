Хрустящее тесто и нежная начинка — идеальный лимонный пирог, который вас покорит

Если вы любите ароматную выпечку с кислинкой, этот лимонный пирог станет вашим фаворитом! Хрустящее песочное тесто и нежная цитрусовая начинка — идеальное сочетание, перед которым невозможно устоять. Готовится он просто, а съедается ещё быстрее!
Для теста:
Для начинки:
Подготовьте лимоны — удалите косточки, заморозьте их на ночь, затем разморозьте и измельчите.
Сделайте тесто — соедините яйца, сахар и масло, добавьте муку с разрыхлителем и солью. Заверните тесто в плёнку и отправьте в холодильник на час.
Приготовьте начинку — уварите лимонную массу с сахаром и крахмалом до лёгкой густоты.
Сформируйте пирог — большую часть теста распределите по форме, сделав бортики, выложите начинку и присыпьте тёртым охлаждённым тестом.
Выпекайте при 180 °C 30 минут — пока пирог не станет румяным.
Этот пирог идеально подойдёт для уютного чаепития и точно вызовет восторг у ваших гостей!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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