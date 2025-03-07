Чебуреки, которые улетят за минуту – делимся секретами хрустящего теста

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Настоящие чебуреки — это тонкое, хрустящее тесто и сочная мясная начинка. Чтобы добиться идеального вкуса, важно правильно приготовить тесто и фарш. В этом рецепте мы используем баранину, репчатый лук, чеснок и свежемолотый черный перец — именно такая начинка считается классической. А для теста берем молоко — оно делает его нежнее. Маленький секрет: добавьте немного водки, и чебуреки станут еще более воздушными и хрустящими.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чебуреки

Что понадобится для приготовления?

На 10 порций:

Для теста:

Мука — 450 г

Молоко — 247 г

Соль — 5 г

Для начинки:

Баранина (мякоть) — 500 г

Репчатый лук — 75 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль — 7,5 г

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Для жарки:

Растительное масло (рафинированное) — 500 мл

Как приготовить чебуреки?

1. Готовим фарш

Баранину порубите ножом или пропустите через мясорубку. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите. Посолите лук, разомните его руками, чтобы он пустил сок. Смешайте с мясом, чесноком и черным перцем, тщательно перемешайте. Оставьте фарш настояться.

2. Замешиваем тесто

Смешайте все ингредиенты для теста и замесите плотное, но эластичное тесто. Накройте его перевернутой миской и оставьте на 30 минут.

3. Формируем заготовки

Разделите тесто на небольшие кусочки по 60 г, скатайте их в шарики. Накройте пленкой и оставьте на 10 минут.

4. Раскатываем и начиняем

Каждый шарик раскатайте в тонкий круг диаметром 12-15 см. На одну половину выложите 50 г фарша.

5. Запечатываем края

Смочите края теста водой, накройте начинку второй половиной теста. Хорошо прижмите пальцами, выпустив воздух. Обрежьте край ножом-роликом или прижмите вилкой для надежного склеивания.

6. Жарим чебуреки

Разогрейте растительное масло в сотейнике. Обжаривайте чебуреки по 2 штуки за раз с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Подаем правильно

Выкладывайте готовые чебуреки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими!

Настоящие чебуреки — это тонкое тесто, много начинки и невероятный хруст! Попробуйте этот рецепт, и у вас получится вкусно, как в лучших чебуречных.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

