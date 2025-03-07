Чебуреки, которые улетят за минуту – делимся секретами хрустящего теста

Настоящие чебуреки — это тонкое, хрустящее тесто и сочная мясная начинка. Чтобы добиться идеального вкуса, важно правильно приготовить тесто и фарш. В этом рецепте мы используем баранину, репчатый лук, чеснок и свежемолотый черный перец — именно такая начинка считается классической. А для теста берем молоко — оно делает его нежнее. Маленький секрет: добавьте немного водки, и чебуреки станут еще более воздушными и хрустящими.
На 10 порций:
Для теста:
Для начинки:
Для жарки:
1. Готовим фарш
Баранину порубите ножом или пропустите через мясорубку. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите. Посолите лук, разомните его руками, чтобы он пустил сок. Смешайте с мясом, чесноком и черным перцем, тщательно перемешайте. Оставьте фарш настояться.
2. Замешиваем тесто
Смешайте все ингредиенты для теста и замесите плотное, но эластичное тесто. Накройте его перевернутой миской и оставьте на 30 минут.
3. Формируем заготовки
Разделите тесто на небольшие кусочки по 60 г, скатайте их в шарики. Накройте пленкой и оставьте на 10 минут.
4. Раскатываем и начиняем
Каждый шарик раскатайте в тонкий круг диаметром 12-15 см. На одну половину выложите 50 г фарша.
5. Запечатываем края
Смочите края теста водой, накройте начинку второй половиной теста. Хорошо прижмите пальцами, выпустив воздух. Обрежьте край ножом-роликом или прижмите вилкой для надежного склеивания.
6. Жарим чебуреки
Разогрейте растительное масло в сотейнике. Обжаривайте чебуреки по 2 штуки за раз с обеих сторон до золотистой корочки.
7. Подаем правильно
Выкладывайте готовые чебуреки на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте горячими!
Настоящие чебуреки — это тонкое тесто, много начинки и невероятный хруст! Попробуйте этот рецепт, и у вас получится вкусно, как в лучших чебуречных.
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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